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Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана - РИА Новости, 25.09.2021
Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
Аэропорт испанского острова Пальма (Канарские острова) не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана, сообщил оператор испанских аэропортов AENA. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:53
2021-09-25T12:53
в мире
испания
канарские острова
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МАДРИД, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт испанского острова Пальма (Канарские острова) не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана, сообщил оператор испанских аэропортов AENA."Аэропорт (острова - ред.) Пальмы не работает из-за скопления пепла. Начались работы по очистке, но ситуация может измениться в любую минуту", - говорится в сообщении оператора в Twitter. Остальные аэропорты Канарских островов продолжают работать, однако оператор рекомендует связываться с авиакомпаниями для уточнения информации.В пятницу было осуществлено 693 рейса на Канарские острова, хотя авиакомпания Binter помимо Пальмы приостанавливала рейсы на острова Гомера и Тенерифе.Вулкан на Пальме извергается уже седьмой день. По оценкам специалистов, лава уничтожила более 400 зданий, большинство из них - жилые дома. Из зоны катастрофы эвакуированы более 6 тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
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Извержение вулкана на канарском острове Пальма
На Пальме, где идет извержение вулкана, начались эвакуации малоподвижных граждан. Региональные дороги перекрыты.
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в мире, испания, канарские острова
12:53 25.09.2021
 
Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана

Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за извержения вулкана

© REUTERS / Borja SuarezИзвержение вулкана на испанском острове Пальма
Извержение вулкана на испанском острове Пальма - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Borja Suarez
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МАДРИД, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт испанского острова Пальма (Канарские острова) не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана, сообщил оператор испанских аэропортов AENA.
"Аэропорт (острова - ред.) Пальмы не работает из-за скопления пепла. Начались работы по очистке, но ситуация может измениться в любую минуту", - говорится в сообщении оператора в Twitter. Остальные аэропорты Канарских островов продолжают работать, однако оператор рекомендует связываться с авиакомпаниями для уточнения информации.
В пятницу было осуществлено 693 рейса на Канарские острова, хотя авиакомпания Binter помимо Пальмы приостанавливала рейсы на острова Гомера и Тенерифе.
Вулкан на Пальме извергается уже седьмой день. По оценкам специалистов, лава уничтожила более 400 зданий, большинство из них - жилые дома. Из зоны катастрофы эвакуированы более 6 тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
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