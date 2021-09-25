https://ria.ru/20210925/vulkan-1751761939.html

Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана

Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана - РИА Новости, 25.09.2021

Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана

Аэропорт испанского острова Пальма (Канарские острова) не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана, сообщил оператор испанских аэропортов AENA. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:53

2021-09-25T12:53

2021-09-25T12:53

в мире

испания

канарские острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750924130_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01935e7c1dca84041d0ecb66b985eb2f.jpg

МАДРИД, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт испанского острова Пальма (Канарские острова) не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана, сообщил оператор испанских аэропортов AENA."Аэропорт (острова - ред.) Пальмы не работает из-за скопления пепла. Начались работы по очистке, но ситуация может измениться в любую минуту", - говорится в сообщении оператора в Twitter. Остальные аэропорты Канарских островов продолжают работать, однако оператор рекомендует связываться с авиакомпаниями для уточнения информации.В пятницу было осуществлено 693 рейса на Канарские острова, хотя авиакомпания Binter помимо Пальмы приостанавливала рейсы на острова Гомера и Тенерифе.Вулкан на Пальме извергается уже седьмой день. По оценкам специалистов, лава уничтожила более 400 зданий, большинство из них - жилые дома. Из зоны катастрофы эвакуированы более 6 тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

https://ria.ru/20210921/vulkan-1751066584.html

испания

канарские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Извержение вулкана на канарском острове Пальма На Пальме, где идет извержение вулкана, начались эвакуации малоподвижных граждан. Региональные дороги перекрыты. 2021-09-25T12:53 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, канарские острова