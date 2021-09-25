https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751792097.html
Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время
Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время - РИА Новости, 25.09.2021
Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:51
2021-09-25T17:51
2021-09-25T18:26
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749494880_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_705df369f653392920531a4c5d1f2a2c.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин в субботу проводит встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму, в режиме видеоконференции. Во время встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднял вопрос лесных пожаров, отметив, что в Белоруссии есть возгорания, но пожаров нет, за лесами тщательно следят, а лесников у них "больше, чем у нас в огромной России"."Я встречаюсь регулярно с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь, поговорим на эту тему", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210924/vizit-1751679907.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749494880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_482078d77883995813f0666c4786da12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
17:51 25.09.2021 (обновлено: 18:26 25.09.2021)
Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время
Путин сообщил о планах еще раз встретиться с Лукашенко в ближайшее время