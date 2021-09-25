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Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время

Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время - РИА Новости, 25.09.2021

Путин сообщил о планах встретиться с Лукашенко в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:51

2021-09-25T17:51

2021-09-25T18:26

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин в субботу проводит встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму, в режиме видеоконференции. Во время встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднял вопрос лесных пожаров, отметив, что в Белоруссии есть возгорания, но пожаров нет, за лесами тщательно следят, а лесников у них "больше, чем у нас в огромной России"."Я встречаюсь регулярно с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь, поговорим на эту тему", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210924/vizit-1751679907.html

белоруссия

россия

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2021

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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия