15:09 25.09.2021 (обновлено: 18:15 25.09.2021)
Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены
За избиение врача суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Суд избрал мужчине, избившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) врача, который осматривал его жену-мусульманку, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в субботу СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога.
"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся под контролем у председателя СК России", - говорится в сообщении СУСК.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), он допрошен. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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