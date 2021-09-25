https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены

Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены - РИА Новости, 25.09.2021

Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены

Суд избрал мужчине, избившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) врача, который осматривал его жену-мусульманку, меру пресечения в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:09

2021-09-25T15:09

2021-09-25T18:15

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Суд избрал мужчине, избившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) врача, который осматривал его жену-мусульманку, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в субботу СУСК по региону.Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога."Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся под контролем у председателя СК России", - говорится в сообщении СУСК.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), он допрошен. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия