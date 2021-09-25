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Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены
Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены - РИА Новости, 25.09.2021
Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены
Суд избрал мужчине, избившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) врача, который осматривал его жену-мусульманку, меру пресечения в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:09
2021-09-25T18:15
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Суд избрал мужчине, избившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) врача, который осматривал его жену-мусульманку, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в субботу СУСК по региону.Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога."Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся под контролем у председателя СК России", - говорится в сообщении СУСК.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), он допрошен. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html
нижневартовск
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происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
15:09 25.09.2021 (обновлено: 18:15 25.09.2021)
 
Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены

За избиение врача суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Суд избрал мужчине, избившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) врача, который осматривал его жену-мусульманку, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в субботу СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога.
"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся под контролем у председателя СК России", - говорится в сообщении СУСК.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), он допрошен. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:18Религия
Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены
 
ПроисшествияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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