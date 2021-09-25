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Лавров считает любую войну между ядерными державами неприемлемой
Лавров считает любую войну между ядерными державами неприемлемой - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров считает любую войну между ядерными державами неприемлемой
Любая, даже неядерная война между ядерными державами неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:07
2021-09-25T20:07
2021-09-25T20:07
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Любая, даже неядерная война между ядерными державами неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за то, чтобы отношения между великими державами были взаимоуважительными, чтобы никогда эти отношения не перерастали, ну, в ядерную войну-то это точно. Хорошо, что президенты (России и США Владимир) Путин и (Джо) Байден подтвердили неприемлемость ядерной войны в принципе, но я-то считаю, что любая война между великими державами, между ядерными державами неприемлема, потому что риски ее перерастания в ядерный конфликт огромные", - сказал Лавров на пресс-конференции.Как отмечал Лавров ранее, саммит лидеров России и США в Женеве никаких радикальных перемен и прорывов в отношениях не принес, но все равно является позитивным событием - президенты подтвердили позицию о недопустимости ядерной войны, а также договорились о переговорах по контролю над вооружениями.Как ранее сообщило издание Daily Mail, бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Ша Цзукан.
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в мире, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров считает любую войну между ядерными державами неприемлемой
Лавров: любая, даже неядерная война между ядерными державами неприемлема