https://ria.ru/20210925/volodin-1751794933.html
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:08
2021-09-25T18:08
2021-09-25T18:19
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
18:08 25.09.2021 (обновлено: 18:19 25.09.2021)
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин
Путин: Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва