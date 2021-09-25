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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/volodin-1751794933.html
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:08
2021-09-25T18:19
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
18:08 25.09.2021 (обновлено: 18:19 25.09.2021)
 
Володин достоин возглавить Думу следующего созыва, заявил Путин

Путин: Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 18:10Выборы в Государственную думу
ЛДПР поддержит кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы
 
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