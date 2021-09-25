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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/volna-1751731247.html
Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19
Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19
Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:10
2021-09-25T07:34
распространение коронавируса
европа
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.О начале четвертой волны коронавируса уже заявили в ряде стран Европы. В некоторых российских регионах сейчас тоже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но вирусолог не уверен, что это можно считать началом новой волны.Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.В то же время, по его словам, существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый."Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было", – полагает Максим Скулачев.Если более заразный штамм "дельта" попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет. При этом она подчеркнула, что оснований говорить о новом локдауне пока нет.
https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751307176.html
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европа, москва, россия, коронавирус covid-19
02:10 25.09.2021 (обновлено: 07:34 25.09.2021)
 
Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19

Вирусолог Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в российских регионах

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
О начале четвертой волны коронавируса уже заявили в ряде стран Европы. В некоторых российских регионах сейчас тоже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но вирусолог не уверен, что это можно считать началом новой волны.

"По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты", – рассказал Скулачев.

Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.
В то же время, по его словам, существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый.
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"Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было", – полагает Максим Скулачев.
Если более заразный штамм "дельта" попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет. При этом она подчеркнула, что оснований говорить о новом локдауне пока нет.
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