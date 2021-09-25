https://ria.ru/20210925/volna-1751731247.html

Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19

Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19

Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T02:10

2021-09-25T02:10

2021-09-25T07:34

распространение коронавируса

европа

москва

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750492881_0:140:3282:1987_1920x0_80_0_0_c4d095d9f4c2ae7f6abcf7de9f7aea31.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.О начале четвертой волны коронавируса уже заявили в ряде стран Европы. В некоторых российских регионах сейчас тоже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но вирусолог не уверен, что это можно считать началом новой волны.Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.В то же время, по его словам, существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый."Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было", – полагает Максим Скулачев.Если более заразный штамм "дельта" попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет. При этом она подчеркнула, что оснований говорить о новом локдауне пока нет.

https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751307176.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, москва, россия, коронавирус covid-19