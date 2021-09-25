https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751828557.html

В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой

В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой - РИА Новости, 25.09.2021

В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой

Бельгийские власти одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет, сообщила в субботу официальный... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T23:31

2021-09-25T23:31

2021-09-25T23:41

распространение коронавируса

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astrazeneca

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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Бельгийские власти одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет, сообщила в субботу официальный представитель министерства здравоохранения Франс Даммель."На межведомственном совете по здравоохранению принято решение: все лица от 65 лет получат дополнительную дозу (вакцины против коронавируса)", - написала Даммель в Twitter.По сообщениям бельгийских СМИ, для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna. Также одобренные в ЕС вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson для этих целей использоваться не будут.

https://ria.ru/20210909/vaktsinatsiya-1749306524.html

бельгия

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в мире, вакцинация, бельгия, johnson & johnson, astrazeneca , коронавирус covid-19