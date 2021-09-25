https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751801621.html
В РПЦ оценили кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса в России
В РПЦ оценили кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 25.09.2021
В РПЦ оценили кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса в России
Кампания по пропаганде вакцинации от коронавируса в России провалена, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:46
2021-09-25T18:46
2021-09-25T18:46
религия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
русская православная церковь
здоровье - общество
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кампания по пропаганде вакцинации от коронавируса в России провалена, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы уже полтора года живем в условиях пандемии, мы первыми изобрели вакцину от коронавируса. Но до сих пор у нас вакцинировано лишь около трети, даже чуть меньше трети населения нашей страны. О чем это говорит? Это говорит о том, что кампания по продвижению вакцинации, по пропаганде вакцин, по большому счету, провалилась", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Он отметил, что в России, по его мнению, не получилось убедить людей в том, что нужно вакцинироваться, в том, что вакцинация нужна не столько для них самих, сколько для спасения жизни близких им людей.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743167664.html
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743905858.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, русская православная церковь, здоровье - общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, россия
В РПЦ оценили кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса в России
Митрополит Иларион: кампания по пропаганде вакцинации от коронавируса в России провалена