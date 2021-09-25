05:44 25.09.2021 (обновлено: 09:46 25.09.2021)
В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
Депутат Рады Буймистер предрекла кризис в энергосфере Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер.
По ее словам, ситуация в отрасли летит в "там-тарарым" второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента. Ранее она обвинила правительство в срыве подготовки к холодам, хотя компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что план работ выполнен на 98,2 процента.
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"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала Буймистер.
Вместе с тем Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и "абсолютный упадок" технического состояния всех сетей, считает депутат.
С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.
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