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В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы - РИА Новости, 25.09.2021
В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
Из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила депутат фракции... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T05:44
2021-09-25T09:46
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
оператор гтс украины
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер.По ее словам, ситуация в отрасли летит в "там-тарарым" второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента. Ранее она обвинила правительство в срыве подготовки к холодам, хотя компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что план работ выполнен на 98,2 процента."Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала Буймистер.Вместе с тем Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и "абсолютный упадок" технического состояния всех сетей, считает депутат. С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.
https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html
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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", оператор гтс украины
05:44 25.09.2021 (обновлено: 09:46 25.09.2021)
 
В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы

Депутат Рады Буймистер предрекла кризис в энергосфере Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер.
По ее словам, ситуация в отрасли летит в "там-тарарым" второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента. Ранее она обвинила правительство в срыве подготовки к холодам, хотя компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что план работ выполнен на 98,2 процента.
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"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала Буймистер.
Вместе с тем Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и "абсолютный упадок" технического состояния всех сетей, считает депутат.
С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Оператор ГТС Украины
 
 
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