https://ria.ru/20210925/ukraina-1751737199.html

В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы

В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы - РИА Новости, 25.09.2021

В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы

Из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила депутат фракции... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T05:44

2021-09-25T05:44

2021-09-25T09:46

в мире

украина

верховная рада украины

партия "слуга народа"

оператор гтс украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153138/54/1531385448_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_6d337046d1b38aedd4e5d31bc8e8c5fb.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер.По ее словам, ситуация в отрасли летит в "там-тарарым" второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента. Ранее она обвинила правительство в срыве подготовки к холодам, хотя компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что план работ выполнен на 98,2 процента."Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала Буймистер.Вместе с тем Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и "абсолютный упадок" технического состояния всех сетей, считает депутат. С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.

https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", оператор гтс украины