https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS

Китайский дипломат Цзукан призвал Пекин быть готовым нанести ядерный удар по США

В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:02

2021-09-25T14:02

2021-09-25T18:13

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, пишет Daily Mail.По словам дипломата, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Цзукан.Он также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему "моральный авторитет", но теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.Десять дней назад Австралия договорилась с Великобританией и Штатами о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро.Париж воспринял это как предательство. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры разорвать соглашение "ударом в спину". Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что договор США, Великобритании и Австралии угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.

https://ria.ru/20210924/aukus-1751637620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/oon-1750836249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, сша, вашингтон (город), оон, мид франции‎, жан-ив ле дриан, чжао лицзянь