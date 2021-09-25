14:02 25.09.2021 (обновлено: 18:13 25.09.2021)
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS
Китайский дипломат Ша Цзукан призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по США
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, пишет Daily Mail.
По словам дипломата, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Цзукан.
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Он также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему "моральный авторитет", но теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.
Десять дней назад Австралия договорилась с Великобританией и Штатами о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро.
Париж воспринял это как предательство. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры разорвать соглашение "ударом в спину". Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что договор США, Великобритании и Австралии угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.
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