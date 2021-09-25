Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS
Китайский дипломат Цзукан призвал Пекин быть готовым нанести ядерный удар по США
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:02
2021-09-25T18:13
в мире
париж
сша
вашингтон (город)
оон
мид франции‎
жан-ив ле дриан
чжао лицзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/89/1559308960_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23bafa9519c99c5a66a077255dd9fca5.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, пишет Daily Mail.По словам дипломата, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Цзукан.Он также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему "моральный авторитет", но теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.Десять дней назад Австралия договорилась с Великобританией и Штатами о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро.Париж воспринял это как предательство. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры разорвать соглашение "ударом в спину". Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что договор США, Великобритании и Австралии угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.
https://ria.ru/20210924/aukus-1751637620.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210919/oon-1750836249.html
париж
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155930/89/1559308960_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8a7df0d176dec222ce0ddbafa4495fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, париж, сша, вашингтон (город), оон, мид франции‎, жан-ив ле дриан, чжао лицзянь
14:02 25.09.2021 (обновлено: 18:13 25.09.2021)
 
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS

Китайский дипломат Ша Цзукан призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по США

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, пишет Daily Mail.
По словам дипломата, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Цзукан.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:39
Российский посол в Лондоне оценил риски создания AUKUS
Он также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему "моральный авторитет", но теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.
Десять дней назад Австралия договорилась с Великобританией и Штатами о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро.
Париж воспринял это как предательство. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры разорвать соглашение "ударом в спину". Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что договор США, Великобритании и Австралии угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 20:00В мире
Генсек ООН предупредил США и Китай о рисках новой холодной войны
 
В миреПарижСШАВашингтон (город)ООНМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния