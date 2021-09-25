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В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия
В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия - РИА Новости, 25.09.2021
В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия
Два человека задержаны в торговом центре в Сочи после конфликта, в ходе которого один из них применил травматическое оружие, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:47
2021-09-25T23:24
происшествия
краснодарский край
сочи
торговые центры
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Два человека задержаны в торговом центре в Сочи после конфликта, в ходе которого один из них применил травматическое оружие, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях появилась информация, что вечером 25 сентября неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Центральном районе Сочи."25 сентября в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
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происшествия, краснодарский край, сочи, торговые центры
22:47 25.09.2021 (обновлено: 23:24 25.09.2021)
 
В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия

МВД: в Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия в ТЦ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Два человека задержаны в торговом центре в Сочи после конфликта, в ходе которого один из них применил травматическое оружие, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что вечером 25 сентября неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Центральном районе Сочи.
"25 сентября в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 15:25Религия
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиТорговые центры
 
 
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