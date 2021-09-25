https://ria.ru/20210925/travmat-1751825065.html

В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия

В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия - РИА Новости, 25.09.2021

В центре Сочи задержали двоих человек за стрельбу из травматического оружия

Два человека задержаны в торговом центре в Сочи после конфликта, в ходе которого один из них применил травматическое оружие, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T22:47

2021-09-25T22:47

2021-09-25T23:24

происшествия

краснодарский край

сочи

торговые центры

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Два человека задержаны в торговом центре в Сочи после конфликта, в ходе которого один из них применил травматическое оружие, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях появилась информация, что вечером 25 сентября неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Центральном районе Сочи."25 сентября в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210925/oruzhie-1751774703.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, торговые центры