https://ria.ru/20210925/trassa-1751746374.html

Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя

Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя - РИА Новости, 25.09.2021

Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя

Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в посёлке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает управляющая... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:00

2021-09-25T10:00

2021-09-25T11:45

происшествия

краснодарский край

сочи

новости - туризм

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в посёлке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает управляющая компания "Черноморье".По ее данным, уровень воды нарастал постепенно. Несмотря на то, что интенсивность осадков к утру снизилась, движение по дороге было невозможным, однако впоследствии его восстановили. Впрочем, водителей попросили воздержаться от поездок.Подтопление спровоцировала река Буу, также поднимается уровень воды в реке Лоо.В Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Во всех районах организованы бригады, для устранения последствий непогоды привлекли спецтехнику.

https://ria.ru/20210924/dagestan-1751691095.html

краснодарский край

сочи

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происшествия, краснодарский край, сочи, новости - туризм