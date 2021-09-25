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Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя
Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя - РИА Новости, 25.09.2021
Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя
Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в посёлке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает управляющая... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:00
2021-09-25T11:45
происшествия
краснодарский край
сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в посёлке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает управляющая компания "Черноморье".По ее данным, уровень воды нарастал постепенно. Несмотря на то, что интенсивность осадков к утру снизилась, движение по дороге было невозможным, однако впоследствии его восстановили. Впрочем, водителей попросили воздержаться от поездок.Подтопление спровоцировала река Буу, также поднимается уровень воды в реке Лоо.В Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Во всех районах организованы бригады, для устранения последствий непогоды привлекли спецтехнику.
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РИА Новости
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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
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происшествия, краснодарский край, сочи, новости - туризм
10:00 25.09.2021 (обновлено: 11:45 25.09.2021)
 
Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя

Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя, движение остановлено

Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в посёлке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает управляющая компания "Черноморье".
По ее данным, уровень воды нарастал постепенно. Несмотря на то, что интенсивность осадков к утру снизилась, движение по дороге было невозможным, однако впоследствии его восстановили. Впрочем, водителей попросили воздержаться от поездок.
Подтопление спровоцировала река Буу, также поднимается уровень воды в реке Лоо.
В Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Во всех районах организованы бригады, для устранения последствий непогоды привлекли спецтехнику.
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