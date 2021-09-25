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Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах
Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах - РИА Новости, 25.09.2021
Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов-2024 его может удержать разве что болезнь. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:16
2021-09-25T21:16
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов-2024 его может удержать разве что болезнь."Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе интервью радиостанции Real America's Voice.Трамп не объявлял открыто о намерении баллотироваться на президентских выборах вновь, хотя и постоянно намекает на это. Трампу 75 лет, и он был старейшим президентом США на момент вступления в должность до того, как главой государства избрался 78-летний Джо Байден. Трамп считает, что Байден уже не на пике интеллектуальной формы, а свои собственные умственные способности оценивает высоко.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
21:16 25.09.2021
 
Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах

Трамп заявил, что от выборов-2024 его может удержать только плохой звонок от доктора

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов-2024 его может удержать разве что болезнь.
"Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе интервью радиостанции Real America's Voice.
Трамп не объявлял открыто о намерении баллотироваться на президентских выборах вновь, хотя и постоянно намекает на это. Трампу 75 лет, и он был старейшим президентом США на момент вступления в должность до того, как главой государства избрался 78-летний Джо Байден. Трамп считает, что Байден уже не на пике интеллектуальной формы, а свои собственные умственные способности оценивает высоко.
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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