https://ria.ru/20210925/tramp-1751818044.html

Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах

Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах - РИА Новости, 25.09.2021

Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов-2024 его может удержать разве что болезнь. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:16

2021-09-25T21:16

2021-09-25T21:16

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов-2024 его может удержать разве что болезнь."Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе интервью радиостанции Real America's Voice.Трамп не объявлял открыто о намерении баллотироваться на президентских выборах вновь, хотя и постоянно намекает на это. Трампу 75 лет, и он был старейшим президентом США на момент вступления в должность до того, как главой государства избрался 78-летний Джо Байден. Трамп считает, что Байден уже не на пике интеллектуальной формы, а свои собственные умственные способности оценивает высоко.

https://ria.ru/20210916/konets-1750406186.html

сша

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп