https://ria.ru/20210925/torgovlya-1751743065.html

Лидеры Индии и США призвали к расширению торговли в сфере обороны

Лидеры Индии и США призвали к расширению торговли в сфере обороны - РИА Новости, 25.09.2021

Лидеры Индии и США призвали к расширению торговли в сфере обороны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден призвали к расширению взаимной торговли в сфере обороны, сообщил МИД Индии по итогам первой... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:15

2021-09-25T09:15

2021-09-25T09:15

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден призвали к расширению взаимной торговли в сфере обороны, сообщил МИД Индии по итогам первой личной встречи лидеров стран.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут и дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Президент Байден подтвердил прочность отношений в сфере обороны между Соединенными Штатами и Индией и непоколебимую приверженность Индии как крупному партнеру в области обороны посредством тесного взаимодействия в области обороны, в области обмена информацией, обмена материально-техническим обеспечением и взаимодействия между военными, укрепления сотрудничества в области передовых военных технологий и расширения взаимодействия в многосторонних рамках, в том числе с региональными партнерами", - отмечается в заявлении.Моди и Байден также приветствовали углубление передовой промышленной кооперации."В этом контексте они отметили недавний проект по совместной разработке беспилотных летательных аппаратов воздушного базирования в рамках инициативы в области оборонных технологий и торговли и призвали к более активным совместным усилиям. Они призвали правительство и частные заинтересованные стороны использовать существующие экосистемы инноваций и предпринимательства в оборонной промышленности для совместного развития, совместного производства и расширения взаимной оборонной торговли", - отмечается в заявлении.МИД Индии отметил, что лидеры США и Индии "с нетерпением ожидают первого заседания саммита по соглашению о промышленной безопасности, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере высокотехнологичной оборонной промышленности".

https://ria.ru/20210925/terrorizm-1751742582.html

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в мире, сша, индия, джо байден, мид индии, нарендра моди