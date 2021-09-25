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Нападение мужчины с топором на посетителей магазина в Москве сняли на видео
Опубликовано видео нападения мужчины с топором на посетителей магазина в Москве
Нападение мужчины с топором на посетителей магазина в Москве сняли на видео
Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения на людей в одном из продуктовых магазинов на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:24
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происшествия
москва
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения на людей в одном из продуктовых магазинов на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе Отрадное, на Каргопольской улице, дом 14. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки.Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.По информации СМИ, при этом злоумышленник называл себя Дианой. Его уже задержали. Пострадавших госпитализировали.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшему 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве
Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве
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происшествия, москва
15:24 25.09.2021 (обновлено: 16:49 25.09.2021)
 
Нападение мужчины с топором на посетителей магазина в Москве сняли на видео

Момент нападения мужчины с топором на посетителей магазина в Москве попал на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения на людей в одном из продуктовых магазинов на северо-востоке Москвы.
Инцидент произошел в районе Отрадное, на Каргопольской улице, дом 14. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки.
Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.
По информации СМИ, при этом злоумышленник называл себя Дианой. Его уже задержали. Пострадавших госпитализировали.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшему 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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