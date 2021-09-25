https://ria.ru/20210925/topor-1751774486.html

Нападение мужчины с топором на посетителей магазина в Москве сняли на видео

Опубликовано видео нападения мужчины с топором на посетителей магазина в Москве

Нападение мужчины с топором на посетителей магазина в Москве сняли на видео

Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения на людей в одном из продуктовых магазинов на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:24

2021-09-25T15:24

2021-09-25T16:49

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751780175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_529995c62513149290a74b409e0a3519.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения на людей в одном из продуктовых магазинов на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе Отрадное, на Каргопольской улице, дом 14. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки.Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.По информации СМИ, при этом злоумышленник называл себя Дианой. Его уже задержали. Пострадавших госпитализировали.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшему 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20210915/konflikt-1750159921.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве 2021-09-25T15:24 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва