https://ria.ru/20210925/terrorizm-1751742582.html

Индия и США объединятся в борьбе против террористов

Индия и США объединятся в борьбе против террористов - РИА Новости, 25.09.2021

Индия и США объединятся в борьбе против террористов

Индия и США объединяются в борьбе против террористов и предпримут согласованные действия против всех террористических групп, говорится в совместном заявлении по РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:10

2021-09-25T09:10

2021-09-25T09:10

в мире

мумбаи

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индия

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джо байден

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США объединяются в борьбе против террористов и предпримут согласованные действия против всех террористических групп, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьера Индии и президента США.Первая встреча Нарендры Моди и Джо Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Лидеры подтвердили, что Соединенные Штаты и Индия объединяются в совместной борьбе с глобальным терроризмом, предпримут согласованные действия против всех террористических групп, включая группы, запрещенные Комитетом по санкциям Резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, осудили трансграничный терроризм и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях на Мумбаи 26 ноября (2008 года). Они осудили любое использование террористических посредников и подчеркнули важность отказа в любой материально-технической, финансовой или военной поддержке террористических групп, которые могут быть использованы для совершения или планирования террористических нападений", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Индии.Моди и Байден отметили, что "предстоящая совместная рабочая группа США и Индии по борьбе с терроризмом… и возобновленный диалог США и Индии по внутренней безопасности будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом между Индией и Штатами, в том числе в областях обмена разведданными и сотрудничества правоохранительных органов".Лидеры Индии и США "высоко оценили работу американо-индийской рабочей группы по борьбе с наркотиками и привержены завершению новой двусторонней рамочной программы, которая будет способствовать совместным усилиям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, незаконным производством наркотиков и цепочками поставок химических прекурсоров".

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751741368.html

https://ria.ru/20210925/kiberbezopasnost-1751740941.html

мумбаи

сша

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мумбаи, сша, индия, оон, джо байден, мид индии, нарендра моди