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Индия и США объединятся в борьбе против террористов
Индия и США объединятся в борьбе против террористов - РИА Новости, 25.09.2021
Индия и США объединятся в борьбе против террористов
Индия и США объединяются в борьбе против террористов и предпримут согласованные действия против всех террористических групп, говорится в совместном заявлении по РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:10
2021-09-25T09:10
в мире
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сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США объединяются в борьбе против террористов и предпримут согласованные действия против всех террористических групп, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьера Индии и президента США.Первая встреча Нарендры Моди и Джо Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Лидеры подтвердили, что Соединенные Штаты и Индия объединяются в совместной борьбе с глобальным терроризмом, предпримут согласованные действия против всех террористических групп, включая группы, запрещенные Комитетом по санкциям Резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, осудили трансграничный терроризм и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях на Мумбаи 26 ноября (2008 года). Они осудили любое использование террористических посредников и подчеркнули важность отказа в любой материально-технической, финансовой или военной поддержке террористических групп, которые могут быть использованы для совершения или планирования террористических нападений", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Индии.Моди и Байден отметили, что "предстоящая совместная рабочая группа США и Индии по борьбе с терроризмом… и возобновленный диалог США и Индии по внутренней безопасности будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом между Индией и Штатами, в том числе в областях обмена разведданными и сотрудничества правоохранительных органов".Лидеры Индии и США "высоко оценили работу американо-индийской рабочей группы по борьбе с наркотиками и привержены завершению новой двусторонней рамочной программы, которая будет способствовать совместным усилиям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, незаконным производством наркотиков и цепочками поставок химических прекурсоров".
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751741368.html
https://ria.ru/20210925/kiberbezopasnost-1751740941.html
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в мире, мумбаи, сша, индия, оон, джо байден, мид индии, нарендра моди
09:10 25.09.2021
 
Индия и США объединятся в борьбе против террористов

Индия и США предпримут согласованные действия против всех террористических групп

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США объединяются в борьбе против террористов и предпримут согласованные действия против всех террористических групп, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьера Индии и президента США.
Первая встреча Нарендры Моди и Джо Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата.
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"Лидеры подтвердили, что Соединенные Штаты и Индия объединяются в совместной борьбе с глобальным терроризмом, предпримут согласованные действия против всех террористических групп, включая группы, запрещенные Комитетом по санкциям Резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, осудили трансграничный терроризм и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях на Мумбаи 26 ноября (2008 года). Они осудили любое использование террористических посредников и подчеркнули важность отказа в любой материально-технической, финансовой или военной поддержке террористических групп, которые могут быть использованы для совершения или планирования террористических нападений", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Индии.
Моди и Байден отметили, что "предстоящая совместная рабочая группа США и Индии по борьбе с терроризмом… и возобновленный диалог США и Индии по внутренней безопасности будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом между Индией и Штатами, в том числе в областях обмена разведданными и сотрудничества правоохранительных органов".
Лидеры Индии и США "высоко оценили работу американо-индийской рабочей группы по борьбе с наркотиками и привержены завершению новой двусторонней рамочной программы, которая будет способствовать совместным усилиям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, незаконным производством наркотиков и цепочками поставок химических прекурсоров".
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В миреМумбаиСШАИндияООНДжо БайденМИД ИндииНарендра Моди
 
 
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