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Назван теневой президент Украины
Стало известно о теневом президенте Украины
Назван теневой президент Украины
Киевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:32
2021-09-25T16:22
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
андрей ермак
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины.По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака — установить в Киеве авторитарный режим.Чтобы захватить всю власть, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года и пережил на этом посту несколько руководителей страны. В середине июля 2021-го он ушел в отставку. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак
15:32 25.09.2021 (обновлено: 16:22 25.09.2021)
 
Назван теневой президент Украины

Киевский политолог Басараб: у Украины появился теневой президент

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины.

"В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса. — Прим. ред.) демонстративно укрепляет власть", — рассказал он в интервью журналу "Краина".

По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака — установить в Киеве авторитарный режим.
Чтобы захватить всю власть, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года и пережил на этом посту несколько руководителей страны. В середине июля 2021-го он ушел в отставку. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАндрей Ермак
 
 
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