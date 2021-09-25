https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html

Назван теневой президент Украины

Стало известно о теневом президенте Украины

Назван теневой президент Украины

Киевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:32

2021-09-25T15:32

2021-09-25T16:22

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

андрей ермак

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины.По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака — установить в Киеве авторитарный режим.Чтобы захватить всю власть, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года и пережил на этом посту несколько руководителей страны. В середине июля 2021-го он ушел в отставку. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак