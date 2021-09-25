15:32 25.09.2021 (обновлено: 16:22 25.09.2021)
Назван теневой президент Украины
Киевский политолог Басараб: у Украины появился теневой президент
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины.
"В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса. — Прим. ред.) демонстративно укрепляет власть", — рассказал он в интервью журналу "Краина".
По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака — установить в Киеве авторитарный режим.
Чтобы захватить всю власть, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года и пережил на этом посту несколько руководителей страны. В середине июля 2021-го он ушел в отставку. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
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