https://ria.ru/20210925/taksi-1751765601.html

Россиян предупредили о росте цен на такси

Россиян предупредили о возможном росте цен на такси

Россиян предупредили о росте цен на такси

Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:36

2021-09-25T13:36

2021-09-25T13:41

общество

авто

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности.По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.

https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия