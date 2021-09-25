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Россиян предупредили о росте цен на такси
Россиян предупредили о возможном росте цен на такси
Россиян предупредили о росте цен на такси
Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:36
2021-09-25T13:41
общество
авто
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности.По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.
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общество, авто, россия
13:36 25.09.2021 (обновлено: 13:41 25.09.2021)
 
Россиян предупредили о росте цен на такси

Автоэксперт Панченко предупредил россиян о повышении цен на такси

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности.
По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.
"В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект", — отметил он.
Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.
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