https://ria.ru/20210925/taksi-1751765601.html
Россиян предупредили о росте цен на такси
Россиян предупредили о возможном росте цен на такси
Россиян предупредили о росте цен на такси
Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:36
2021-09-25T13:36
2021-09-25T13:41
общество
авто
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности.По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.
https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, авто, россия
13:36 25.09.2021 (обновлено: 13:41 25.09.2021)
Россиян предупредили о росте цен на такси
Автоэксперт Панченко предупредил россиян о повышении цен на такси