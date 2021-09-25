19:35 25.09.2021 (обновлено: 20:07 25.09.2021)
Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее возобновление СВПД
Глава МИД Лавров: Россия выступает за скорейшее возобновление переговоров по СВПД
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Душанбе
ООН, 25 сен – РИА Новости. Есть серьёзная надежда и "продуманный оптимизм", что СВПД будет восстановлен, этого хотят и США, и Иран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть такая достаточно серьезная надежда и, по-моему, такой продуманный оптимизм, что мы сможем достичь результата (восстановления СВПД - ред.). По крайне мере, все этого хотят, включая и Соединенные Штаты, и Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.
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