https://ria.ru/20210925/svpd-1751808076.html

Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее возобновление СВПД

Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее возобновление СВПД - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее возобновление СВПД

Есть серьёзная надежда и "продуманный оптимизм", что СВПД будет восстановлен, этого хотят и США, и Иран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:35

2021-09-25T19:35

2021-09-25T20:07

иран

магатэ

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

в мире

тегеран (город)

франция

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Есть серьёзная надежда и "продуманный оптимизм", что СВПД будет восстановлен, этого хотят и США, и Иран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть такая достаточно серьезная надежда и, по-моему, такой продуманный оптимизм, что мы сможем достичь результата (восстановления СВПД - ред.). По крайне мере, все этого хотят, включая и Соединенные Штаты, и Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210924/peregovory-1751657454.html

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

иран

россия

тегеран (город)

франция

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иран, магатэ, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, в мире, тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп