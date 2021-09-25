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В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт - РИА Новости, 25.09.2021
В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
Демонстранты на востоке Судана заявили в субботу, что перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:45
2021-09-25T12:45
2021-09-25T12:45
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ХАРТУМ, 25 сен – РИА Новости. Демонстранты на востоке Судана заявили в субботу, что перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя.В четверг группа протестующих из "Верховного совета племен беджа" пробралась в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке страны и прекратила работу воздушной гавани."Революционеры востока по решению Верховного совета перекрыли нефтепровод Хайя-Хартум", - говорится в заявлении совета на Facebook.Также протестующие установили контроль над железнодорожной станцией города – линия ведет к побережью Красного моря, где расположен Порт-Судан и другие ключевые порты.По данным местных СМИ, восточные провинции Судана страдают от нехватки базовых услуг (здравоохранения, образования), население живет в нищете.Ранее представители племен востока Судана, в частности, племени беджа, перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, в результате была затруднена транспортировка грузов между городами страны. Возглавляет совет племен Мухаммад аль-Амин Турк. Представители племен требуют внести изменения в мирное соглашение Джубы, заключенное в октябре 2020 года, так как считают, что их интересы не были учтены.В октябре 2020 года в столице Южного Судана Джубе состоялась ратификация мирного соглашения между правительством Судана и действующими в пограничных районах с Южным Суданом и регионе Дарфур на западе вооруженными группировками в составе так называемого "революционного фронта". Этот документ предусматривает разделение власти и природных богатств с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и руководящих органов федеральной и местной власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/sudan-1751083520.html
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в мире, порт-судан, судан
В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт