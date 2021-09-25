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СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду - РИА Новости, 25.09.2021
СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину из Канады после освобождения из-под стражи, написал в Twitter журналист канадской... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:04
2021-09-25T03:04
2021-09-25T03:17
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ТОРОНТО, 25 сен - РИА Новости. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину из Канады после освобождения из-под стражи, написал в Twitter журналист канадской телерадиовещательной компании CTV National News Маккензи ГрейРанее верховный суд канадской провинции Британская Колумбия выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу. Канадский минюст сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось".Мэн вышла на свободу благодаря сделке с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.
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в мире, сша, китай, канада, huawei technologies
03:04 25.09.2021 (обновлено: 03:17 25.09.2021)
СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
Канадский журналист Грей: освобожденная финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу покинула страну