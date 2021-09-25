11:51 25.09.2021 (обновлено: 13:16 25.09.2021)
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
Причиной столкновения сухогрузов в Босфоре назвали отказ рулевого управления одного из них
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления иностранного судна, сообщили РИА Новости в компании "Волжское пароходство".
Там уточнили, что "Русич-10" следовал из порта Гемлик в Таганрог под погрузку. На борту находились 11 россиян. Моряки не пострадали.
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"Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен", — оценила компания состояние судна.
После столкновения на место инцидента направили три спасительных катера и 14 буксиров.
По данным информационного портала морских судов Fleet Photo, сухогруз "Русич 10" построен в 2006 году на "Окской судоверфи". В 2007 году он ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешёл под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским. Порт приписки Санкт-Петербург.
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