https://ria.ru/20210925/stolknovenie-1751756397.html

Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре - РИА Новости, 25.09.2021

Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления иностранного судна,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:51

2021-09-25T11:51

2021-09-25T13:16

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турция

босфор

волжское пароходство

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления иностранного судна, сообщили РИА Новости в компании "Волжское пароходство".Там уточнили, что "Русич-10" следовал из порта Гемлик в Таганрог под погрузку. На борту находились 11 россиян. Моряки не пострадали."Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен", — оценила компания состояние судна.После столкновения на место инцидента направили три спасительных катера и 14 буксиров.По данным информационного портала морских судов Fleet Photo, сухогруз "Русич 10" построен в 2006 году на "Окской судоверфи". В 2007 году он ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешёл под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским. Порт приписки Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20210909/mel-1749380540.html

https://ria.ru/20210623/sliz-1738314442.html

турция

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в мире, турция, босфор, волжское пароходство, россия