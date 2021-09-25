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Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре - РИА Новости, 25.09.2021
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления иностранного судна,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:51
2021-09-25T13:16
в мире
турция
босфор
волжское пароходство
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления иностранного судна, сообщили РИА Новости в компании "Волжское пароходство".Там уточнили, что "Русич-10" следовал из порта Гемлик в Таганрог под погрузку. На борту находились 11 россиян. Моряки не пострадали."Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен", — оценила компания состояние судна.После столкновения на место инцидента направили три спасительных катера и 14 буксиров.По данным информационного портала морских судов Fleet Photo, сухогруз "Русич 10" построен в 2006 году на "Окской судоверфи". В 2007 году он ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешёл под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским. Порт приписки Санкт-Петербург.
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в мире, турция, босфор, волжское пароходство, россия
11:51 25.09.2021 (обновлено: 13:16 25.09.2021)
 
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Причиной столкновения сухогрузов в Босфоре назвали отказ рулевого управления одного из них

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления иностранного судна, сообщили РИА Новости в компании "Волжское пароходство".
Там уточнили, что "Русич-10" следовал из порта Гемлик в Таганрог под погрузку. На борту находились 11 россиян. Моряки не пострадали.
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 16:29
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
"Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен", — оценила компания состояние судна.
После столкновения на место инцидента направили три спасительных катера и 14 буксиров.
По данным информационного портала морских судов Fleet Photo, сухогруз "Русич 10" построен в 2006 году на "Окской судоверфи". В 2007 году он ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешёл под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским. Порт приписки Санкт-Петербург.
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 19:28
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном мореТурция пытается избавиться от “морских соплей”. Ими покрыто все побережье Мраморного моря в районе Стамбула. Эта слизь – слой из фитопланктона. Он угрожает жизни морских организмов. Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.
 
В миреТурцияБосфорВолжское пароходствоРоссия
 
 
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