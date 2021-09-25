https://ria.ru/20210925/sputniki-1751752102.html

В Россию доставили 36 спутников OneWeb для запуска в октябре

В Россию доставили 36 спутников OneWeb для запуска в октябре - РИА Новости, 25.09.2021

В Россию доставили 36 спутников OneWeb для запуска в октябре

Очередные 36 британских спутников связи OneWeb доставлены в Россию для запуска ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в октябре, сообщил... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:03

2021-09-25T11:03

2021-09-25T11:03

наука

роскосмос

союз

ан-124

космос - риа наука

восточный (космодром)

земля

oneweb

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередные 36 британских спутников связи OneWeb доставлены в Россию для запуска ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в октябре, сообщил "Роскосмос"."Несколько минут назад в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) самолетом Ан-124-100 доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.Ранее сообщалось, что запуск спутников, которые в течение воскресенья доставят на Восточный, намечается на 14 октября.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 322 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210915/oneweb-1750194753.html

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2021

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роскосмос, союз, ан-124, космос - риа наука, восточный (космодром), земля, oneweb, россия