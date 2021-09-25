В Россию доставили 36 спутников OneWeb для запуска в октябре
В Россию доставили 36 спутников OneWeb для запуска ракетой "Союз" в октябре
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур
"Несколько минут назад в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) самолетом Ан-124-100 доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
A new batch of 36 @OneWeb satellites was delivered to Ignatievo airport (Blagoveshchensk, Russia) by an An-124-100 aircraft ✈️— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 25, 2021
The specialists of the #Vostochny Space Center will transport the satellites to the cosmodrome today. The launch is scheduled for next month! pic.twitter.com/lEVRMbt4pC
Ранее сообщалось, что запуск спутников, которые в течение воскресенья доставят на Восточный, намечается на 14 октября.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 322 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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