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Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах
Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах - РИА Новости, 25.09.2021
Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах
Циклон в Сочи стал причиной трёхбалльного шторма на море, резко похолодало, в горах метель и минусовая температура, дождевой фронт начал движение в сторону... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:32
2021-09-25T15:40
общество
сочи
адлер
алексей копайгородский
новости - туризм
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Циклон в Сочи стал причиной трёхбалльного шторма на море, резко похолодало, в горах метель и минусовая температура, дождевой фронт начал движение в сторону Адлера, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.С 25 по 26 сентября на территории Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды."На море шторм три балла, пляжи для обеспечения безопасности остаются закрытыми.., в данный момент грозовой фронт уходит из Лазаревского района и перемещается в сторону Адлерского",- написал Копайгородский.Он добавил, что все городские и коммунальные службы готовы к непогоде, особенное внимание уделяется трассам, на которых сейчас проходит этап гонок "Формула-1"."Под особым контролем дорога в направлении Имеретинской низменности, где сегодня проходят заезды Гран-при "Формула-1", - сообщил мэр Сочи.
https://ria.ru/20210925/kamnepad-1751768452.html
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РИА Новости
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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
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общество, сочи, адлер, алексей копайгородский, новости - туризм
15:32 25.09.2021 (обновлено: 15:40 25.09.2021)
 
Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах

Жителей Сочи предупредили о трехбалльном шторме, ливне и метели в горах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГоночный трек в Сочи
Гоночный трек в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Циклон в Сочи стал причиной трёхбалльного шторма на море, резко похолодало, в горах метель и минусовая температура, дождевой фронт начал движение в сторону Адлера, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.
С 25 по 26 сентября на территории Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды.
"На море шторм три балла, пляжи для обеспечения безопасности остаются закрытыми.., в данный момент грозовой фронт уходит из Лазаревского района и перемещается в сторону Адлерского",- написал Копайгородский.
Он добавил, что все городские и коммунальные службы готовы к непогоде, особенное внимание уделяется трассам, на которых сейчас проходит этап гонок "Формула-1".
"Под особым контролем дорога в направлении Имеретинской низменности, где сегодня проходят заезды Гран-при "Формула-1", - сообщил мэр Сочи.
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147). - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 14:06
На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад
 
ОбществоСочиАдлерАлексей КопайгородскийНовости - Туризм
 
 
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