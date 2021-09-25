https://ria.ru/20210925/sochi-1751775268.html

Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах

Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах - РИА Новости, 25.09.2021

Жителей Сочи предупредили о шторме, ливне и метели в горах

Циклон в Сочи стал причиной трёхбалльного шторма на море, резко похолодало, в горах метель и минусовая температура, дождевой фронт начал движение в сторону... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:32

2021-09-25T15:32

2021-09-25T15:40

общество

сочи

адлер

алексей копайгородский

новости - туризм

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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Циклон в Сочи стал причиной трёхбалльного шторма на море, резко похолодало, в горах метель и минусовая температура, дождевой фронт начал движение в сторону Адлера, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.С 25 по 26 сентября на территории Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды."На море шторм три балла, пляжи для обеспечения безопасности остаются закрытыми.., в данный момент грозовой фронт уходит из Лазаревского района и перемещается в сторону Адлерского",- написал Копайгородский.Он добавил, что все городские и коммунальные службы готовы к непогоде, особенное внимание уделяется трассам, на которых сейчас проходит этап гонок "Формула-1"."Под особым контролем дорога в направлении Имеретинской низменности, где сегодня проходят заезды Гран-при "Формула-1", - сообщил мэр Сочи.

https://ria.ru/20210925/kamnepad-1751768452.html

сочи

адлер

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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи 2021-09-25T15:32 true PT0M20S

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общество, сочи, адлер, алексей копайгородский, новости - туризм