https://ria.ru/20210925/sochi-1751767734.html
В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем
В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем - РИА Новости, 25.09.2021
В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем
Поезда и электрички в Сочи идут с опозданием из-за оборванных проводов, которые были повреждены сильным дождём, сообщает городская администрация. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:00
2021-09-25T14:00
2021-09-25T15:41
происшествия
краснодарский край
сочи
ливневые дожди в сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Поезда и электрички в Сочи идут с опозданием из-за оборванных проводов, которые были повреждены сильным дождём, сообщает городская администрация."Движение поездов затруднено на участке в Адлерском районе из-за обрыва контактной сети. Сейчас движение идет только по одному пути", - отмечается в релизе.В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от поездок и прогулок.
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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
2021-09-25T14:00
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, сочи, ливневые дожди в сочи, новости - туризм
14:00 25.09.2021 (обновлено: 15:41 25.09.2021)
В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем
В Сочи ливни повредили провода, поезда идут с опозданием