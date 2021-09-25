https://ria.ru/20210925/sochi-1751767734.html

В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем

В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем - РИА Новости, 25.09.2021

В Сочи задерживаются поезда из-за обрыва проводов дождем

Поезда и электрички в Сочи идут с опозданием из-за оборванных проводов, которые были повреждены сильным дождём, сообщает городская администрация. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:00

2021-09-25T14:00

2021-09-25T15:41

происшествия

краснодарский край

сочи

ливневые дожди в сочи

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96844/49/968444930_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_2b35b1d5fbfed567610925d749775c52.jpg

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Поезда и электрички в Сочи идут с опозданием из-за оборванных проводов, которые были повреждены сильным дождём, сообщает городская администрация."Движение поездов затруднено на участке в Адлерском районе из-за обрыва контактной сети. Сейчас движение идет только по одному пути", - отмечается в релизе.В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от поездок и прогулок.

https://ria.ru/20210925/sochi-1751766632.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи 2021-09-25T14:00 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, ливневые дожди в сочи, новости - туризм