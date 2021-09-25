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В Сочи из-за сильного дождя не смогли сесть пять самолетов

В Сочи из-за сильного дождя не смогли сесть пять самолетов - РИА Новости, 25.09.2021

В Сочи из-за сильного дождя не смогли сесть пять самолетов

Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного дождя, они использовали запасные аэродромы Краснодара и Анапы, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:46

2021-09-25T13:46

2021-09-25T15:41

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного дождя, они использовали запасные аэродромы Краснодара и Анапы, сообщил РИА Новости оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика"."По данным на 12.50 25 сентября 2021 года, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 12.56 рейс из Симферополя, приземлившийся из-за непогоды в Анапе, вылетел в Сочи, остальные четыре еще ожидают вылета.В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности.

https://ria.ru/20210925/doroga-1751755526.html

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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи 2021-09-25T13:46 true PT0M20S

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общество, анапа, сочи, краснодар, авиация, новости - туризм, туристы