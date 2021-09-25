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Туризм
https://ria.ru/20210925/sochi-1751745695.html
На Сочи обрушились сильные ливни
На Сочи обрушились сильные ливни - РИА Новости, 25.09.2021
На Сочи обрушились сильные ливни
Сильные ливни прошли в районе Сочи, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУМЧС России РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:47
2021-09-25T10:59
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
туризм
новости - туризм
ливневые дожди в сочи
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Сильные ливни прошли в районе Сочи, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранним утром субботы пользователи обсуждают подтопления, которые были вызваны сильным дождем ночью в Сочи. На видео, которое публикуют очевидцы видно, как образуются огромные лужи на дорогах, машины, некоторые жилые дворы находятся в воде."Наиболее интенсивные (осадки) на Черноморском побережье, МО Туапсинский район, г. Сочи и юго-восточные районы края. Осадки продолжатся ослабевать после 15 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районах горных рек наблюдаются колебания уровней воды, но они пока не достигают опасных отметок. Ситуацию контролируют 812 сотрудников МЧС, в готовности находятся 260 единиц техники.В Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег, 26 числа возможно образование смерчей над морем.
https://ria.ru/20210924/dagestan-1751691095.html
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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, ливневые дожди в сочи
09:47 25.09.2021 (обновлено: 10:59 25.09.2021)
 
На Сочи обрушились сильные ливни

Сильные ливни вызвали подтопления в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВышедшая из берегов река Кепша в Сочи
Вышедшая из берегов река Кепша в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Сильные ливни прошли в районе Сочи, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранним утром субботы пользователи обсуждают подтопления, которые были вызваны сильным дождем ночью в Сочи. На видео, которое публикуют очевидцы видно, как образуются огромные лужи на дорогах, машины, некоторые жилые дворы находятся в воде.
"Наиболее интенсивные (осадки) на Черноморском побережье, МО Туапсинский район, г. Сочи и юго-восточные районы края. Осадки продолжатся ослабевать после 15 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районах горных рек наблюдаются колебания уровней воды, но они пока не достигают опасных отметок. Ситуацию контролируют 812 сотрудников МЧС, в готовности находятся 260 единиц техники.
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ТуризмПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНовости - ТуризмЛивневые дожди в Сочи
 
 
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