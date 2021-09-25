https://ria.ru/20210925/sochi-1751745695.html

На Сочи обрушились сильные ливни

На Сочи обрушились сильные ливни - РИА Новости, 25.09.2021

На Сочи обрушились сильные ливни

Сильные ливни прошли в районе Сочи, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУМЧС России РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:47

2021-09-25T09:47

2021-09-25T10:59

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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новости - туризм

ливневые дожди в сочи

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Сильные ливни прошли в районе Сочи, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранним утром субботы пользователи обсуждают подтопления, которые были вызваны сильным дождем ночью в Сочи. На видео, которое публикуют очевидцы видно, как образуются огромные лужи на дорогах, машины, некоторые жилые дворы находятся в воде."Наиболее интенсивные (осадки) на Черноморском побережье, МО Туапсинский район, г. Сочи и юго-восточные районы края. Осадки продолжатся ослабевать после 15 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районах горных рек наблюдаются колебания уровней воды, но они пока не достигают опасных отметок. Ситуацию контролируют 812 сотрудников МЧС, в готовности находятся 260 единиц техники.В Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег, 26 числа возможно образование смерчей над морем.

https://ria.ru/20210924/dagestan-1751691095.html

https://ria.ru/20210924/sochi-1751612298.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи 2021-09-25T09:47 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, ливневые дожди в сочи