https://ria.ru/20210925/sneg-1751754799.html

В Красной поляне выпал снег

В Красной поляне выпал снег - РИА Новости, 25.09.2021

В Красной поляне выпал снег

В горах Сочи при температуре минус один градус выпал снег, слой которого составляет 12 сантиметров, однако на следующей неделе он уже растает, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:36

2021-09-25T11:36

2021-09-25T11:36

краснодарский край

сочи

роза хутор

красная поляна

погода

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. В горах Сочи при температуре минус один градус выпал снег, слой которого составляет 12 сантиметров, однако на следующей неделе он уже растает, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.Ранее сообщалось, что в Сочи 25 сентября объявлено экстренное предупреждение, связанное с ливнями, градом, снижением температуры воздуха. Пользователи в социальных сетях выкладывают видео не только с дождём, но и со снегом, который прошёл в горах Красной поляны."На девять утра сегодняшнего дня на Роза Пик отмечено 12 см свежевыпавшего снега. Температура воздуха -1°С. Ветер южной четверти, 10 м/с, порывы 15 м/с. Ненастье продолжается. Пик непогоды еще впереди", - сказал Коротеев.При этом он добавил, что ничего сверхъестественного в сентябрьском снеге нет. "Глубокая тропосферная ложбина холода обусловила холодную середину сентября в Центральной и Восточной Европе. На следующей неделе большей частью снег растает", - подчеркнул синоптик.

https://ria.ru/20210925/trassa-1751746374.html

краснодарский край

сочи

красная поляна

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краснодарский край, сочи, роза хутор, красная поляна, погода