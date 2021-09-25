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В Красной поляне выпал снег
В Красной поляне выпал снег - РИА Новости, 25.09.2021
В Красной поляне выпал снег
В горах Сочи при температуре минус один градус выпал снег, слой которого составляет 12 сантиметров, однако на следующей неделе он уже растает, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:36
2021-09-25T11:36
краснодарский край
сочи
роза хутор
красная поляна
погода
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. В горах Сочи при температуре минус один градус выпал снег, слой которого составляет 12 сантиметров, однако на следующей неделе он уже растает, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.Ранее сообщалось, что в Сочи 25 сентября объявлено экстренное предупреждение, связанное с ливнями, градом, снижением температуры воздуха. Пользователи в социальных сетях выкладывают видео не только с дождём, но и со снегом, который прошёл в горах Красной поляны."На девять утра сегодняшнего дня на Роза Пик отмечено 12 см свежевыпавшего снега. Температура воздуха -1°С. Ветер южной четверти, 10 м/с, порывы 15 м/с. Ненастье продолжается. Пик непогоды еще впереди", - сказал Коротеев.При этом он добавил, что ничего сверхъестественного в сентябрьском снеге нет. "Глубокая тропосферная ложбина холода обусловила холодную середину сентября в Центральной и Восточной Европе. На следующей неделе большей частью снег растает", - подчеркнул синоптик.
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краснодарский край, сочи, роза хутор, красная поляна, погода
11:36 25.09.2021
 
В Красной поляне выпал снег

В Красной поляне выпал снег толщиной 12 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПоселок Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи
Поселок Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. В горах Сочи при температуре минус один градус выпал снег, слой которого составляет 12 сантиметров, однако на следующей неделе он уже растает, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.
Ранее сообщалось, что в Сочи 25 сентября объявлено экстренное предупреждение, связанное с ливнями, градом, снижением температуры воздуха. Пользователи в социальных сетях выкладывают видео не только с дождём, но и со снегом, который прошёл в горах Красной поляны.
"На девять утра сегодняшнего дня на Роза Пик отмечено 12 см свежевыпавшего снега. Температура воздуха -1°С. Ветер южной четверти, 10 м/с, порывы 15 м/с. Ненастье продолжается. Пик непогоды еще впереди", - сказал Коротеев.
При этом он добавил, что ничего сверхъестественного в сентябрьском снеге нет. "Глубокая тропосферная ложбина холода обусловила холодную середину сентября в Центральной и Восточной Европе. На следующей неделе большей частью снег растает", - подчеркнул синоптик.
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Участок федеральной трассы Джубга — Сочи затопило из-за дождя
 
Краснодарский крайСочиРоза ХуторКрасная ПолянаПогода
 
 
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