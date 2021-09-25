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Лавров заявил, что Россия применяет силу в Сирии согласно резолюции СБ ООН
Лавров заявил, что Россия применяет силу в Сирии согласно резолюции СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров заявил, что Россия применяет силу в Сирии согласно резолюции СБ ООН
Россия применяет силу на северо-западе Сирии в соответствии с требованием резолюции СБ ООН, предписывающей бороться с террористами бескомпромиссно, заявил глава РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:51
2021-09-25T19:51
2021-09-25T19:51
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия применяет силу на северо-западе Сирии в соответствии с требованием резолюции СБ ООН, предписывающей бороться с террористами бескомпромиссно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет ситуации на северо-западе Сирии ... мы применяем там силу в соответствии с теми требованиями, которые содержатся в резолюции 2254 Совета безопасности ООН, которая постановила бескомпромиссно бороться с терроризмом на сирийской земле", - сказал он на пресс-конференции.Он также подчеркнул, что Россия не будет мириться с вылазками террористов из идлибской зоны деэскалации.
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в мире, оон, сирия, совет безопасности оон, сергей лавров, россия
Лавров заявил, что Россия применяет силу в Сирии согласно резолюции СБ ООН
Глава МИД Лавров: Россия применяет силу на северо-западе Сирии согласно резолюции СБ ООН