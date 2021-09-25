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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210925/senator-1751826210.html
Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области
Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области - РИА Новости, 25.09.2021
Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Тверской области на срок РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T23:01
2021-09-25T23:01
тверская область
политика
тверская область
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Тверской области на срок полномочий главы региона ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Людмилу Скаковскую, сообщает пресс-служба регионального правительства."Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом", – отметил глава региона после того, как выдвинул кандидатуру Скаковской в члены верхней палаты российского парламента от региональной исполнительной власти.
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политика, тверская область, игорь руденя, россия
23:01 25.09.2021
 

Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области

© фото пресс-служба правительства Тверской областиЛюдмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области
Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области
© фото пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Тверской области на срок полномочий главы региона ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Людмилу Скаковскую, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом", – отметил глава региона после того, как выдвинул кандидатуру Скаковской в члены верхней палаты российского парламента от региональной исполнительной власти.

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