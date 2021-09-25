https://ria.ru/20210925/senator-1751826210.html

Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области

Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области - РИА Новости, 25.09.2021

Людмила Скаковская стала сенатором от правительства Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Тверской области на срок РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T23:01

2021-09-25T23:01

2021-09-25T23:01

тверская область

политика

тверская область

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Тверской области на срок полномочий главы региона ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Людмилу Скаковскую, сообщает пресс-служба регионального правительства."Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом", – отметил глава региона после того, как выдвинул кандидатуру Скаковской в члены верхней палаты российского парламента от региональной исполнительной власти.

https://ria.ru/20210925/rudenya-1751803727.html

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политика, тверская область, игорь руденя, россия