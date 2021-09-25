https://ria.ru/20210925/sarapultsev-1751731521.html

СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку

СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку - РИА Новости, 25.09.2021

СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку

У найденного мертвым руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, об... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T01:13

2021-09-25T01:13

2021-09-25T01:13

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

сергей сарапульцев

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. У найденного мертвым руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, об этом сообщает "Коммерсант".В записке, содержание которой приводит издание, Сарапульцев пишет, что "пожил достаточно" и просит прощения у бога "за все прегрешения".По информации "Ъ", супруга Сарапульцева нашла его мертвым в доме. По факту гибели главы следственного управления в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка. Сарапульцев имел звание полковника юстиции."Безгранично предан делу"Прощание с Сарапульцевым состоится в субботу, в этот же день пройдут отпевание и похороны, сообщила ранее пресс-служба управления СК по Пермскому краю.Как отметили в ведомстве, жизнь Сарапульцева "была подчинена делу, которому он был безгранично предан". В ведомстве отметили его добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю."Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу", - говорится в сообщении управления.Биография СарапульцеваСарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне Пермский край).В 1989-1992 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР/Российской Федерации. В период с 1994 по 2002-й работал в органах Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Пермской области, с 2002 года – в прокуратуре.С 2009 года Сарапульцев был заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре по Пермскому краю. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.

https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751534016.html

https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751516306.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, сергей сарапульцев