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https://ria.ru/20210925/sarapultsev-1751731521.html
СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку
СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку - РИА Новости, 25.09.2021
СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку
У найденного мертвым руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, об... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:13
2021-09-25T01:13
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сергей сарапульцев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. У найденного мертвым руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, об этом сообщает "Коммерсант".В записке, содержание которой приводит издание, Сарапульцев пишет, что "пожил достаточно" и просит прощения у бога "за все прегрешения".По информации "Ъ", супруга Сарапульцева нашла его мертвым в доме. По факту гибели главы следственного управления в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка. Сарапульцев имел звание полковника юстиции."Безгранично предан делу"Прощание с Сарапульцевым состоится в субботу, в этот же день пройдут отпевание и похороны, сообщила ранее пресс-служба управления СК по Пермскому краю.Как отметили в ведомстве, жизнь Сарапульцева "была подчинена делу, которому он был безгранично предан". В ведомстве отметили его добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю."Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу", - говорится в сообщении управления.Биография СарапульцеваСарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне Пермский край).В 1989-1992 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР/Российской Федерации. В период с 1994 по 2002-й работал в органах Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Пермской области, с 2002 года – в прокуратуре.С 2009 года Сарапульцев был заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре по Пермскому краю. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.
https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751534016.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, сергей сарапульцев
01:13 25.09.2021
 
СМИ: найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку

"Ъ": найденный мертвым глава пермского СК Сарапульцев оставил предсмертную записку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. У найденного мертвым руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, об этом сообщает "Коммерсант".
В записке, содержание которой приводит издание, Сарапульцев пишет, что "пожил достаточно" и просит прощения у бога "за все прегрешения".
Видео с территории, где обнаружили мертвым главу СК Пермского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 21:10
Полиция работает в поселке, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю
По информации "Ъ", супруга Сарапульцева нашла его мертвым в доме. По факту гибели главы следственного управления в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка. Сарапульцев имел звание полковника юстиции.

"Безгранично предан делу"

Прощание с Сарапульцевым состоится в субботу, в этот же день пройдут отпевание и похороны, сообщила ранее пресс-служба управления СК по Пермскому краю.
Как отметили в ведомстве, жизнь Сарапульцева "была подчинена делу, которому он был безгранично предан". В ведомстве отметили его добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю.
"Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу", - говорится в сообщении управления.

Биография Сарапульцева

Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне Пермский край).
В 1989-1992 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР/Российской Федерации. В период с 1994 по 2002-й работал в органах Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Пермской области, с 2002 года – в прокуратуре.
С 2009 года Сарапульцев был заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре по Пермскому краю. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:47
Биография Сергея Сарапульцева
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСергей Сарапульцев
 
 
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