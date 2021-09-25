https://ria.ru/20210925/samolety-1751733209.html

В ВСУ заявили, что российские самолеты залетели в зону учений в Черном море

В ВСУ заявили, что российские самолеты залетели в зону учений в Черном море - РИА Новости, 25.09.2021

В ВСУ заявили, что российские самолеты залетели в зону учений в Черном море

Командование воздушных сил ВСУ выступило с утверждением, что российские разведывательные самолеты якобы вторглись в зону, зарезервированную Украиной для учений. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T01:57

2021-09-25T01:57

2021-09-25T02:16

киев

верховная рада украины

вооруженные силы украины

мария захарова

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Командование воздушных сил ВСУ выступило с утверждением, что российские разведывательные самолеты якобы вторглись в зону, зарезервированную Украиной для учений.Инцидент, как утверждается на странице украинских вооруженных сил в Facebook, произошел в районе проведения стрельб ЗРК в акватории Черного моря. Российские Су-24МР и Ил-20 якобы "нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону".Самолеты, по утверждению ВСУ, "пересекали боевые курсы мишеней", по которым стреляли украинские зенитчики.О каких именно учениях идет речь, в командовании не уточнили.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств."Объединенные усилия-2021"На Украине с 22 по 30 сентября проходят стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военных и техники стран НАТО. Маневры с участием около 12,5 тысяч военных и с привлечением авиации и флота пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.Всего в маневрах будут участвовать 420 бронированных машин и 85 танков. Также примут участие артиллерийские системы и ракетные системы залпового огня калибром более 100 миллиметров – до 50 единиц, боевые корабли – до 20, самолеты и вертолеты – до 30.Отвлечь внимание от неудачРанее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящие на Украине учения "Объединенные усилия-2021" и Rapid Trident – 21 направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач во внутренней политике страны.Власти Украины пытаются "погрузить население в параллельную реальность", добавила Захарова.Набирают резервистовУкраинские силовики привлекают резервистов из районов проведения военной операции в Донбассе для участия в военных учениях Украины и НАТО, заявил ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он отметил, что, по имеющейся информации, в ходе сборов запланированы усиленные агитационные мероприятия по принуждению резервистов к подписанию контракта с дальнейшей их отправкой в другие соединения и воинские части в зоне конфликта в Донбассе.Кроме того, как заявили в Народной милиции, план учений включает в себя не только реагирование на обострение обстановки вблизи российской и белорусской границ, но и силовую стабилизацию ситуации внутри страны.Ухудшение российско-украинских отношенийОтношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210922/ucheniya-1751247971.html

https://ria.ru/20210918/ucheniya-1750689215.html

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750409848.html

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киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины, мария захарова, россия