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Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий" - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"
Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:30
2021-09-25T21:47
в мире
сша
сергей лавров
россия
вашингтон (город)
оон
джо байден
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Выступая в ходе общеполитической дискуссии на ГА ООН, министр напомнил о выдвинутой администрацией США идее провести "саммит демократий"."Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе "холодной войны" – провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", - сказал Лавров.Он добавил, что эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки."На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", - подчеркнул министр.
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в мире, сша, сергей лавров, россия, вашингтон (город), оон, джо байден
21:30 25.09.2021 (обновлено: 21:47 25.09.2021)
 
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"

Глава МИД Лавров: идея США провести "Саммит демократий" напоминает "крестовый поход"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Выступая в ходе общеполитической дискуссии на ГА ООН, министр напомнил о выдвинутой администрацией США идее провести "саммит демократий".
"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе "холодной войны" – провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", - сказал Лавров.
Он добавил, что эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки.
"На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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