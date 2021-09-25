https://ria.ru/20210925/sammit-1751819607.html
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий" - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"
Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:30
2021-09-25T21:30
2021-09-25T21:47
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Выступая в ходе общеполитической дискуссии на ГА ООН, министр напомнил о выдвинутой администрацией США идее провести "саммит демократий"."Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе "холодной войны" – провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", - сказал Лавров.Он добавил, что эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки."На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", - подчеркнул министр.
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в мире, сша, сергей лавров, россия, вашингтон (город), оон, джо байден
21:30 25.09.2021 (обновлено: 21:47 25.09.2021)
Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"
Глава МИД Лавров: идея США провести "Саммит демократий" напоминает "крестовый поход"