https://ria.ru/20210925/sammit-1751819607.html

Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"

Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий" - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"

Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:30

2021-09-25T21:30

2021-09-25T21:47

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Идея США провести "саммит демократий" - в духе "холодной войны" и по сути провозглашает новый "крестовый поход" против всех несогласных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Выступая в ходе общеполитической дискуссии на ГА ООН, министр напомнил о выдвинутой администрацией США идее провести "саммит демократий"."Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе "холодной войны" – провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", - сказал Лавров.Он добавил, что эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки."На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210925/mesto-1751817231.html

сша

россия

вашингтон (город)

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в мире, сша, сергей лавров, россия, вашингтон (город), оон, джо байден