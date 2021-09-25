https://ria.ru/20210925/rubl-1751682203.html

Что будет с рублем до конца года

Что будет с рублем до конца года - РИА Новости, 25.09.2021

Что будет с рублем до конца года

Дорогая нефть уже существенно укрепила российскую валюту, и все указывает на сохранение высоких цен. Привлекательности рублю добавляет повышение ключевой... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:00

2021-09-25T08:00

2021-09-25T08:06

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Дорогая нефть уже существенно укрепила российскую валюту, и все указывает на сохранение высоких цен. Привлекательности рублю добавляет повышение ключевой ставки. С другой стороны, на него давят интервенции Минфина в рамках бюджетного правила и ожидаемое ужесточение монетарной политики США. Сказаться может и дефолт крупного китайского застройщика, а также дельта-штамм. Каким будет курс в четвертом квартале, разбиралось РИА Новости.Дорогая нефтьС начала года рубль укрепился более чем на два процента к доллару. Особых потрясений нет, нефть дорожает рекордными за 12 лет темпами. К июлю Brent прибавила 44,2 процента, WTI — 51,5. В третьем квартале тенденция та же, хотя скорость замедлилась.Cейчас Brent на максимумах — 75 долларов. И судя по ситуации на рынке, это не предел.Сергей Коныгин, старший экономист СКБ-банка, предполагает результат ближе к 70. Рост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта поднимет спрос на рубли со стороны экспортеров для выплаты налогов.Ставка ЦБПовышение ключевой ставки усиливает и интерес инвесторов. Этот важный параметр долгое время снижали, поддерживая экономику, которая в условиях пандемии нуждалась в дешевых деньгах. Но с весны регулятор последовательно ужесточает финансовую политику.Дорожают фондирование, кредиты, а инфляция должна утихать. Однако последний отчет показал: пик не пройден. Инфляция в первом полугодии — 6,5%, худший результат с 2016-го.В июле ЦБ прибавил к ключевой ставке сразу процентный пункт. Сейчас уже 6,75, и повышение до семи в октябре практически неизбежно.По итогам августа годовая инфляция — 6,68. В сентябре ждут около семи.Цикл ужесточения монетарной политики не завершен — регулятор допускает еще несколько повышений ставки. Но и на текущих уровнях доходность рубля привлекает нерезидентов. Это выражается в увеличении вложений в российский государственный долг — облигации федерального займа (ОФЗ).По данным Банка России, в августе зарубежные инвестиции в ОФЗ достигли исторического максимума — 3,225 триллиона рублей, за месяц прибавив 175,7 миллиарда.Бюджетное правило и ФРСПара доллар-рубль довольно долго торгуется в узком коридоре. Годовой диапазон — 71,5-80,9. Таким образом, показатель к концу сентября близок к нижней границе."Чем дороже нефть, тем больше средств у Минфина. Весь излишек предложения, который мог бы конвертироваться в укрепление рубля, ликвидируется финансовым ведомством", — поясняет он.Еще один фактор — динамика самого доллара, зависящая от действий Федеральной резервной системы США. Двадцать второго сентября инвесторы ждали, объявит ли ФРС о завершении масштабной программы скупки активов с рынка, развернутой регулятором для поддержки экономики. Ужесточение монетарной политики поддержало бы доллар и помешало укреплению рубля.Однако этого не произошло, хотя в ФРС и намекнули, что готовы сокращать программу в ноябре. Тем не менее выраженного воздействия на рынок это не оказало, сценарий сворачивания стимулов, как и предполагали аналитики, оказался достаточно мягким.Evergrande и пандемияКосвенно на российскую валюту повлияет и ситуация с китайским девелопером Evergrande. Известие о том, что компания не сможет расплатиться с долгами, встряхнуло Гонконгский фондовый рынок. Это может стать крупнейшим дефолтом в истории Китая. В первую очередь пострадают активы развивающихся экономик. Однако пока все идет к тому, что застройщик договорится с кредиторами.Наконец, нельзя забывать о пандемии и возможности новых локдаунов. В случае масштабного замедления мировой экономики из-за очередного штамма инвесторы побегут из рискованных активов, что вызовет падение валют развивающихся стран.

https://ria.ru/20210924/brent-1751558883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/stavka-1749568338.html

https://ria.ru/20200930/ekonomika-1577999309.html

https://realty.ria.ru/20210923/evergrande-1751462977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, курс рубля, россия, курс доллара