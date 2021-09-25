https://ria.ru/20210925/reshimost-1751805811.html

Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров

Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2021

Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров

Россия поддерживает решимость талибов бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:22

2021-09-25T19:22

2021-09-25T19:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

сергей лавров

исламское государство

россия

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия поддерживает решимость талибов бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решимость талибов, о которой они заявили, бороться с ИГИЛ* и другими террористическими группировками мы будем всячески поддерживать", - сказал он на пресс-конференции в ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751724926.html

афганистан

россия

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в мире, афганистан, сергей лавров, исламское государство, россия