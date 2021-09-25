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Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров
Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2021
Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров
Россия поддерживает решимость талибов бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:22
2021-09-25T19:22
2021-09-25T19:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
сергей лавров
исламское государство
россия
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия поддерживает решимость талибов бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решимость талибов, о которой они заявили, бороться с ИГИЛ* и другими террористическими группировками мы будем всячески поддерживать", - сказал он на пресс-конференции в ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751724926.html
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в мире, афганистан, сергей лавров, исламское государство, россия
19:22 25.09.2021 (обновлено: 19:27 25.09.2021)
Россия поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ*, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия поддерживает решимость "Талибана"* бороться с ИГИЛ* в Афганистане