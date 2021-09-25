https://ria.ru/20210925/raskhody-1751738255.html

Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты

Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты - РИА Новости, 25.09.2021

Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты

Только каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей, говорится... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T07:15

2021-09-25T07:15

2021-09-25T07:20

общество

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Только каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти половина респондентов (49,6% ) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6%) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей. Еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.В то же время около 27,8% участников исследования делают накопления. Среди тех, кто формирует сбережения, 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее 5 тысяч рублей, еще 22% респондентам удаётся положить в копилку от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый девятый опрошенный (10,7%) сообщил, что сумма их ежемесячных накоплений варьируется от 15 до 20 тысяч. Свыше 20 тысяч рублей удаётся откладывать 8,6% человек.Обычно граждане копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, а также на образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию, отметили эксперты.Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.

https://ria.ru/20210915/dosug-1750099970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество