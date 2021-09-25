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Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты - РИА Новости, 25.09.2021
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты
Только каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей, говорится... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T07:15
2021-09-25T07:20
общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Только каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти половина респондентов (49,6% ) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6%) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей. Еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.В то же время около 27,8% участников исследования делают накопления. Среди тех, кто формирует сбережения, 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее 5 тысяч рублей, еще 22% респондентам удаётся положить в копилку от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый девятый опрошенный (10,7%) сообщил, что сумма их ежемесячных накоплений варьируется от 15 до 20 тысяч. Свыше 20 тысяч рублей удаётся откладывать 8,6% человек.Обычно граждане копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, а также на образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию, отметили эксперты.Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.
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общество
07:15 25.09.2021 (обновлено: 07:20 25.09.2021)
 
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты

Аналитики сообщили, что почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей до зарплаты

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Только каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни", - сообщили аналитики.
Почти половина респондентов (49,6% ) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6%) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей. Еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.
В то же время около 27,8% участников исследования делают накопления. Среди тех, кто формирует сбережения, 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее 5 тысяч рублей, еще 22% респондентам удаётся положить в копилку от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый девятый опрошенный (10,7%) сообщил, что сумма их ежемесячных накоплений варьируется от 15 до 20 тысяч. Свыше 20 тысяч рублей удаётся откладывать 8,6% человек.
Обычно граждане копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, а также на образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию, отметили эксперты.
Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.
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