https://ria.ru/20210925/putin-1751801774.html
Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста
Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста - РИА Новости, 25.09.2021
Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста
Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил, что нужно уделять внимание проблемам соблюдение прав людей предпенсионного возраста,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:46
2021-09-25T18:46
2021-09-25T18:46
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил, что нужно уделять внимание проблемам соблюдение прав людей предпенсионного возраста, здесь возникают проблемы."Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, а может быть, и в первую очередь, молодых специалистов, но и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы", - сказал глава государства на встрече с губернаторами.
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общество, владимир путин, россия
Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста
Путин призвал уделять внимание соблюдению прав граждан предпенсионного возраста