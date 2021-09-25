https://ria.ru/20210925/putin-1751801774.html

Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста

Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста - РИА Новости, 25.09.2021

Путин призвал уделять внимание правам граждан предпенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил, что нужно уделять внимание проблемам соблюдение прав людей предпенсионного возраста,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:46

2021-09-25T18:46

2021-09-25T18:46

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027074_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_2c9fb400a95755a95c5889792c6664e0.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил, что нужно уделять внимание проблемам соблюдение прав людей предпенсионного возраста, здесь возникают проблемы."Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, а может быть, и в первую очередь, молодых специалистов, но и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы", - сказал глава государства на встрече с губернаторами.

https://ria.ru/20210925/regiony-1751798983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия