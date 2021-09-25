https://ria.ru/20210925/putin-1751795997.html

Путин о сомнениях в электронном голосовании: кому-то не понравился итог

Путин о сомнениях в электронном голосовании: кому-то не понравился итог - РИА Новости, 25.09.2021

Путин о сомнениях в электронном голосовании: кому-то не понравился итог

Сомнения в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве, скорее всего, возникли у тех, кто остался недоволен его результатом, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:16

2021-09-25T18:16

2021-09-25T18:51

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политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Сомнения в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве, скорее всего, возникли у тех, кто остался недоволен его результатом, заявил Владимир Путин.Как отметил Путин, в "Единой России" было много вопросов по ДЭГ, но в итоге его решили применять из-за удобства такой системы. Глава государства добавил, что технический прогресс остановить невозможно.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. ДЭГ по решению Центроизбиркома организовали в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, в остальных регионах — на федеральной.В столице итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 96%, свой выбор сделали 1 943 590 москвичей.После критики ДЭГ со стороны КПРФ, получившей 57 мандатов в Госдуме, общественный штаб наблюдателей в Москве поручил технической группе разработчиков провести аудит результатов. Как заявил его глава Алексей Венедиктов, эту процедуру следует воспринимать как "сверку результатов". Данные о пользовательских транзакциях позже опубликовали на сайте мэра города.Как сообщал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, результаты дистанционного электронного голосования верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило.

https://ria.ru/20210920/onlayn-golosovanie-1750994327.html

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политика, москва, владимир путин, госдума рф, россия