18:16 25.09.2021 (обновлено: 18:51 25.09.2021)
Путин о сомнениях в электронном голосовании: кому-то не понравился итог
Путин о сомнениях в электронном голосовании: вероятно, кому-то не понравился результат
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Сомнения в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве, скорее всего, возникли у тех, кто остался недоволен его результатом, заявил Владимир Путин.
"По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем", — сказал он на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
Как отметил Путин, в "Единой России" было много вопросов по ДЭГ, но в итоге его решили применять из-за удобства такой системы. Глава государства добавил, что технический прогресс остановить невозможно.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. ДЭГ по решению Центроизбиркома организовали в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, в остальных регионах — на федеральной.
В столице итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 96%, свой выбор сделали 1 943 590 москвичей.
После критики ДЭГ со стороны КПРФ, получившей 57 мандатов в Госдуме, общественный штаб наблюдателей в Москве поручил технической группе разработчиков провести аудит результатов. Как заявил его глава Алексей Венедиктов, эту процедуру следует воспринимать как "сверку результатов". Данные о пользовательских транзакциях позже опубликовали на сайте мэра города.
Как сообщал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, результаты дистанционного электронного голосования верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило.