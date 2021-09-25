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В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин
В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин
В Европе фактически идет обязательная вакцинация от коронавируса, в России это делается гораздо мягче, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:08
2021-09-25T18:08
2021-09-25T18:35
распространение коронавируса
общество
европа
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. В Европе фактически идет обязательная вакцинация от коронавируса, в России это делается гораздо мягче, заявил президент РФ Владимир Путин."В некоторых странах (выборы - ред.) растянуты на неделю, в тех же США - сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано ещё и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах - они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация … фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы - фактически так. Мы делаем это гораздо мягче", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий в режиме.
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РИА Новости
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общество, европа, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сша
18:08 25.09.2021 (обновлено: 18:35 25.09.2021)
В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин
Путин: в Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, в России это делается мягче