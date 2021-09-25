https://ria.ru/20210925/putin-1751794756.html

В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин

В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021

В Европе фактически ввели обязательную вакцинацию, заявил Путин

В Европе фактически идет обязательная вакцинация от коронавируса, в России это делается гораздо мягче, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:08

2021-09-25T18:08

2021-09-25T18:35

распространение коронавируса

общество

европа

владимир путин

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. В Европе фактически идет обязательная вакцинация от коронавируса, в России это делается гораздо мягче, заявил президент РФ Владимир Путин."В некоторых странах (выборы - ред.) растянуты на неделю, в тех же США - сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано ещё и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах - они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация … фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы - фактически так. Мы делаем это гораздо мягче", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий в режиме.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, европа, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сша