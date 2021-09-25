https://ria.ru/20210925/putin-1751794052.html

Путин оценил итоги электронного голосования

Путин оценил итоги электронного голосования - РИА Новости, 25.09.2021

Путин оценил итоги электронного голосования

Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:04

2021-09-25T18:04

2021-09-25T18:58

выборы в государственную думу

общество

владимир путин

политика

госдума рф

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения."Что касается выборов и электронного голосования. Вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления так же, как и технический прогресс, остановить невозможно. Вопрос не в том, в какой форме это проводится, а в контроле за качеством проведения этих мероприятий", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.Глава государства отметил, что "у нас нет такого, как в Штатах происходило, где голосование по почте, где не понятно, когда человек пришел, бросил это письмо с голосом". Президент отметил, что такой процесс контролировать невозможно, а результат непредсказуем.

https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751799100.html

россия

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общество, владимир путин, политика, госдума рф, россия