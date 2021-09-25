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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/putin-1751794052.html
Путин оценил итоги электронного голосования
Путин оценил итоги электронного голосования - РИА Новости, 25.09.2021
Путин оценил итоги электронного голосования
Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:04
2021-09-25T18:58
выборы в государственную думу
общество
владимир путин
политика
госдума рф
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения."Что касается выборов и электронного голосования. Вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления так же, как и технический прогресс, остановить невозможно. Вопрос не в том, в какой форме это проводится, а в контроле за качеством проведения этих мероприятий", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.Глава государства отметил, что "у нас нет такого, как в Штатах происходило, где голосование по почте, где не понятно, когда человек пришел, бросил это письмо с голосом". Президент отметил, что такой процесс контролировать невозможно, а результат непредсказуем.
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общество, владимир путин, политика, госдума рф, россия
18:04 25.09.2021 (обновлено: 18:58 25.09.2021)
 
Путин оценил итоги электронного голосования

Путин об электронном голосовании: технический прогресс остановить невозможно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения.
"Что касается выборов и электронного голосования. Вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления так же, как и технический прогресс, остановить невозможно. Вопрос не в том, в какой форме это проводится, а в контроле за качеством проведения этих мероприятий", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Глава государства отметил, что "у нас нет такого, как в Штатах происходило, где голосование по почте, где не понятно, когда человек пришел, бросил это письмо с голосом". Президент отметил, что такой процесс контролировать невозможно, а результат непредсказуем.
"Если есть сомнения в качестве контроля за электронным способом голосования, давайте вместе подумаем, как это организовать. Не только с вашей стороны (КПРФ - ред.), но и со стороны "Единой России". Очень много было вопросов: "А стоит ли это делать?". И ко мне приходили говорили: "Не надо, этим воспользуются совсем не те силы, которые поддерживают "Единую Россию". Я прислушался к тем, кто сказал, что это неизбежно и удобно для людей. И мы сделаем все, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно",- сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
 
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