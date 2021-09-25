18:04 25.09.2021 (обновлено: 18:58 25.09.2021)
Путин оценил итоги электронного голосования
Путин об электронном голосовании: технический прогресс остановить невозможно
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения.
"Что касается выборов и электронного голосования. Вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления так же, как и технический прогресс, остановить невозможно. Вопрос не в том, в какой форме это проводится, а в контроле за качеством проведения этих мероприятий", - сказал Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Глава государства отметил, что "у нас нет такого, как в Штатах происходило, где голосование по почте, где не понятно, когда человек пришел, бросил это письмо с голосом". Президент отметил, что такой процесс контролировать невозможно, а результат непредсказуем.
"Если есть сомнения в качестве контроля за электронным способом голосования, давайте вместе подумаем, как это организовать. Не только с вашей стороны (КПРФ - ред.), но и со стороны "Единой России". Очень много было вопросов: "А стоит ли это делать?". И ко мне приходили говорили: "Не надо, этим воспользуются совсем не те силы, которые поддерживают "Единую Россию". Я прислушался к тем, кто сказал, что это неизбежно и удобно для людей. И мы сделаем все, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно",- сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.