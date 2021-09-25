https://ria.ru/20210925/putin-1751793029.html
Без снижения инфляции нет смысла в реализации ряда проектов, заявил Путин
Без снижения инфляции нет смысла в реализации ряда проектов, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
Без снижения инфляции нет смысла в реализации ряда проектов, заявил Путин
Без снижения инфляции в России нет смысла в реализации ряда проектов и в промышленности, и для людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:57
2021-09-25T17:57
2021-09-25T18:06
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
госдума рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Без снижения инфляции в России нет смысла в реализации ряда проектов и в промышленности, и для людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно дальше ее (инфляцию - ред.) снижать, как это было совсем недавно. Потому что иначе нет смысла в реализации многих из наших проектов, поскольку и для промышленности это будет негативно отражаться, и для людей будет тяжело", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Отчасти бессмысленно будет даже некоторые мероприятия проводить, если мы будем углублять и жить в условиях высокой инфляции", - добавил Путин.Он подчеркнул, что и ЦБ тогда вынужден будет увеличивать ставки, что в свою очередь скажется на темпах экономического роста.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия, госдума рф
17:57 25.09.2021 (обновлено: 18:06 25.09.2021)
Без снижения инфляции нет смысла в реализации ряда проектов, заявил Путин
Путин: без снижения инфляции ЦБ будет увеличивать ставки, что скажется на темпах роста