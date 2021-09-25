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Путин прокомментировал идею Зюганова перенять опыт Белоруссии по лесу
Путин прокомментировал идею Зюганова перенять опыт Белоруссии по лесу - РИА Новости, 25.09.2021
Путин прокомментировал идею Зюганова перенять опыт Белоруссии по лесу
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова рассмотреть опыт Белоруссии по отношению к лесу, ответил, что Россия - другая... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:51
2021-09-25T18:20
общество
белоруссия
владимир путин
геннадий зюганов
кпрф
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова рассмотреть опыт Белоруссии по отношению к лесу, ответил, что Россия - другая страна, на пожары долететь было невозможно.Ранее Зюганов отметил опыт коллег из Белоруссии, где, по его словам, пожаров нет, а за лесами тщательно следят: "у них лесников сегодня больше, чем у нас в огромной России"."Непростая ситуация с природными пожарами во многих регионах это происходило. В Якутии, действительно, ситуация была особенно сложной, но у нас не Белоруссия, у нас страна другая, другие масштабы, и в некоторые районы, где бушевали и ещё не прекратились в некоторых местах природные пожары, долететь было невозможно на самолётах", - сказал Путин.Он подчеркнул, что долететь было невозможно не потому что там пришли к непригодному состоянию аэродромы.По его словам, нужно расширять аэродромную сеть, это уже реализуется.Он добавил, что работа по развитию аэродромов велась и в ходе самой борьбы с пожарами. "В ходе работы по борьбе с пожарами мы оперативно улучшили инфраструктуру аэродромов, в том числе и в Якутии, там расширяли и удлиняли полосы и так далее ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210925/zyuganov-1751795335.html
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общество, белоруссия, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, россия
17:51 25.09.2021 (обновлено: 18:20 25.09.2021)
 
Путин прокомментировал идею Зюганова перенять опыт Белоруссии по лесу

Путин прокомментировал идею Зюганова рассмотреть опыт Белоруссии по отношению к лесу

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУчастники встречи президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва
Участники встречи президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова рассмотреть опыт Белоруссии по отношению к лесу, ответил, что Россия - другая страна, на пожары долететь было невозможно.
Ранее Зюганов отметил опыт коллег из Белоруссии, где, по его словам, пожаров нет, а за лесами тщательно следят: "у них лесников сегодня больше, чем у нас в огромной России".
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Вчера, 18:10Выборы в Государственную думу
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"Непростая ситуация с природными пожарами во многих регионах это происходило. В Якутии, действительно, ситуация была особенно сложной, но у нас не Белоруссия, у нас страна другая, другие масштабы, и в некоторые районы, где бушевали и ещё не прекратились в некоторых местах природные пожары, долететь было невозможно на самолётах", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что долететь было невозможно не потому что там пришли к непригодному состоянию аэродромы.
"Их там и не было никогда, в одну сторону лететь на самолёте можно только час-полтора. Представляете, это все равно, что золотом пожары засыпать, в одну полтора часа, в обратную, сбросил и опять лететь. Там, где без людей, невозможно разобраться. И людям работать тяжело в условии таких масштабных пожаров", - сообщил Путин.
По его словам, нужно расширять аэродромную сеть, это уже реализуется.
"У нас большая программа по развитию аэродромной сети. И я вас прошу, когда этот вопрос будет в дальнейшем обсуждаться, иметь это в виду, я вас прошу это поддержать. Хотя и опыт других стран, в том числе братской для нас Белоруссии, мы тоже используем, посмотрим, как там организована эта работа, и возьмем все самое лучшее ", - сказал Путин.
Он добавил, что работа по развитию аэродромов велась и в ходе самой борьбы с пожарами. "В ходе работы по борьбе с пожарами мы оперативно улучшили инфраструктуру аэродромов, в том числе и в Якутии, там расширяли и удлиняли полосы и так далее ", - сказал Путин.
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ОбществоБелоруссияВладимир ПутинГеннадий ЗюгановКПРФРоссия
 
 
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