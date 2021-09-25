https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html

Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин

Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021

Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин

Власти России проводят взвешенную политику, это позволило поддержать экономику и людей в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:38

2021-09-25T16:38

2021-09-25T16:38

экономика

владимир путин

госдума рф

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Власти России проводят взвешенную политику, это позволило поддержать экономику и людей в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется "живыми деньгами", поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики. Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика", - сказал Путин.По его словам, созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

россия

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экономика, владимир путин, госдума рф, россия