https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html
Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин
Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин
Власти России проводят взвешенную политику, это позволило поддержать экономику и людей в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:38
2021-09-25T16:38
2021-09-25T16:38
экономика
владимир путин
госдума рф
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Власти России проводят взвешенную политику, это позволило поддержать экономику и людей в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется "живыми деньгами", поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики. Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика", - сказал Путин.По его словам, созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей.
https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html
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экономика, владимир путин, госдума рф, россия
Взвешенная политика позволила поддержать людей и экономику, заявил Путин
Путин: взвешенная политика позволила поддержать экономику и людей в период пандемии