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Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" Зеленского
Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" Зеленского - РИА Новости, 25.09.2021
Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский "мечется" по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:56
2021-09-25T01:56
в мире
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оон
европа
владимир зеленский
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "мечется" по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя доклад Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.ЕCA в четверг обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно."Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже "на высоком уровне" ему говорили, что Европа не будет "вкачивать" деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится."Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик", - заключил он.
https://ria.ru/20210924/ukraina-1751624494.html
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в мире, украина, оон, европа, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз
01:56 25.09.2021
 
Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" Зеленского

Сенатор Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" президента Зеленского

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "мечется" по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя доклад Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.
ЕCA в четверг обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно.
"Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже "на высоком уровне" ему говорили, что Европа не будет "вкачивать" деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится.
"Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик", - заключил он.
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