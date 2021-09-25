Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" Зеленского
Сенатор Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" президента Зеленского
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "мечется" по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя доклад Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.
ЕCA в четверг обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно.
"Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже "на высоком уровне" ему говорили, что Европа не будет "вкачивать" деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится.
"Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик", - заключил он.