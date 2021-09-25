https://ria.ru/20210925/ptitsy-1751733558.html

Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе

Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе - РИА Новости, 25.09.2021

Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе

Пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе, вылетели в Россию на другом борте, подтвердили РИА Новости в консульстве... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T02:12

2021-09-25T02:12

2021-09-25T10:46

куба

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варадеро

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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе, вылетели в Россию на другом борте, подтвердили РИА Новости в консульстве РФ на Кубе.Самолет Варадеро – Москва в пятницу столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку. О том, что пассажиры полетят в Россию резервным бортом, ранее РИА Новости сообщила представитель авиакомпании Azur air."Всех туристов разместили в гостиницах, они переночевали. За ними прислали новый самолет, и сегодня они улетели", - сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html

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куба, москва, azur air, россия, происшествия, новости - туризм, варадеро