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Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе
Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе - РИА Новости, 25.09.2021
Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе
Пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе, вылетели в Россию на другом борте, подтвердили РИА Новости в консульстве... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:12
2021-09-25T02:12
2021-09-25T10:46
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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе, вылетели в Россию на другом борте, подтвердили РИА Новости в консульстве РФ на Кубе.Самолет Варадеро – Москва в пятницу столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку. О том, что пассажиры полетят в Россию резервным бортом, ранее РИА Новости сообщила представитель авиакомпании Azur air."Всех туристов разместили в гостиницах, они переночевали. За ними прислали новый самолет, и сегодня они улетели", - сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
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куба, москва, azur air, россия, происшествия, новости - туризм, варадеро
02:12 25.09.2021 (обновлено: 10:46 25.09.2021)
Туристы вылетели в Москву на другом самолете после аварии с птицами на Кубе
Пассажиры самолета, столкнувшегося с птицами на Кубе, вылетели в Москву на другом борте