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Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов
Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов - РИА Новости, 25.09.2021
Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов
Очередная демонстрация против систем электронных COVID-сертификатов проходит в Риме на площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:55
2021-09-25T19:55
2021-09-25T19:57
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РИМ, 25 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Очередная демонстрация против систем электронных COVID-сертификатов проходит в Риме на площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, передаёт корреспондент РИА Новости.Протестующие заполнили площадь плотной толпой: по оценке корреспондента, в акции участвуют больше тысячи человек. Организаторы демонстрации возвели на пространстве перед Латеранской базиликой сцену с крупным транспарантом No paura day ("День без страха").Один из выступающих активистов сравнил ситуацию с green pass со временами фашистского режима, против которого "выступало 12 ученых"."Это не битва "ковидиотов" против "ноу вакс". Есть рабы, а есть свободные люди, на какой стороне вы?" - заявил выступающий, призвав единомышленников собрать подписи за проведение референдума за отмену green pass."Я пришли сюда ради свободы и ради работы. Эта диктатура использует заботу о здоровье как прикрытие", - сказали со сцены.Участники акции по традиции принесли плакаты с лозунгами и коллажи с изображениями ведущих политиков Италии. "Мы всего лишь лабораторные мыши", - гласил один из таких самодельных плакатов с нарисованным грызуном.Манифестации противников системы электронных сертификатов, заработавшей в Италии с начала августа, проходят в субботу в крупных городах Италии. Массовое шествие прошло, в частности, в Триесте, где на улицу, по информации газета la Stampa, вышли до 7 тысяч человек.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, триест, коронавирусы, коронавирус covid-19
19:55 25.09.2021 (обновлено: 19:57 25.09.2021)
Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов
Очередная демонстрация против систем электронных COVID-сертификатов проходит в Риме
РИМ, 25 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Очередная демонстрация против систем электронных COVID-сертификатов проходит в Риме на площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протестующие заполнили площадь плотной толпой: по оценке корреспондента, в акции участвуют больше тысячи человек. Организаторы демонстрации возвели на пространстве перед Латеранской базиликой сцену с крупным транспарантом No paura day ("День без страха").
Один из выступающих активистов сравнил ситуацию с green pass со временами фашистского режима, против которого "выступало 12 ученых".
"Это не битва "ковидиотов" против "ноу вакс". Есть рабы, а есть свободные люди, на какой стороне вы?" - заявил выступающий, призвав единомышленников собрать подписи за проведение референдума за отмену green pass.
"Я пришли сюда ради свободы и ради работы. Эта диктатура использует заботу о здоровье как прикрытие", - сказали со сцены.
Участники акции по традиции принесли плакаты с лозунгами и коллажи с изображениями ведущих политиков Италии
. "Мы всего лишь лабораторные мыши", - гласил один из таких самодельных плакатов с нарисованным грызуном.
Манифестации противников системы электронных сертификатов, заработавшей в Италии с начала августа, проходят в субботу в крупных городах Италии. Массовое шествие прошло, в частности, в Триесте
, где на улицу, по информации газета la Stampa, вышли до 7 тысяч человек.