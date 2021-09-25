https://ria.ru/20210925/protest-1751809964.html

Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов

Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов - РИА Новости, 25.09.2021

Жители Рима вышли на акцию протеста против электронных COVID-сертификатов

Очередная демонстрация против систем электронных COVID-сертификатов проходит в Риме на площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:55

2021-09-25T19:55

2021-09-25T19:57

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РИМ, 25 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Очередная демонстрация против систем электронных COVID-сертификатов проходит в Риме на площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, передаёт корреспондент РИА Новости.Протестующие заполнили площадь плотной толпой: по оценке корреспондента, в акции участвуют больше тысячи человек. Организаторы демонстрации возвели на пространстве перед Латеранской базиликой сцену с крупным транспарантом No paura day ("День без страха").Один из выступающих активистов сравнил ситуацию с green pass со временами фашистского режима, против которого "выступало 12 ученых"."Это не битва "ковидиотов" против "ноу вакс". Есть рабы, а есть свободные люди, на какой стороне вы?" - заявил выступающий, призвав единомышленников собрать подписи за проведение референдума за отмену green pass."Я пришли сюда ради свободы и ради работы. Эта диктатура использует заботу о здоровье как прикрытие", - сказали со сцены.Участники акции по традиции принесли плакаты с лозунгами и коллажи с изображениями ведущих политиков Италии. "Мы всего лишь лабораторные мыши", - гласил один из таких самодельных плакатов с нарисованным грызуном.Манифестации противников системы электронных сертификатов, заработавшей в Италии с начала августа, проходят в субботу в крупных городах Италии. Массовое шествие прошло, в частности, в Триесте, где на улицу, по информации газета la Stampa, вышли до 7 тысяч человек.

https://ria.ru/20210921/drony-1751146113.html

италия

триест

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в мире, италия, триест, коронавирусы, коронавирус covid-19