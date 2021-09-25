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Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса - РИА Новости, 25.09.2021
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса
Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, известного по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", стала передозировка наркотиками,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:49
2021-09-25T01:49
2021-09-25T11:59
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, известного по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", стала передозировка наркотиками, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление бюро судмедэкспертизы Нью-Йорка.Шестого сентября тело 54-летнего актера было найдено в гостиной пентхауса в Нью-Йорке. В полиции тогда заявили, что смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.Согласно заявлению бюро судмедэкспертизы, смерть Уильямса наступила в результате передозировки фентанила, кокаина и героина.Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилера Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".
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нью-йорк (город), новости культуры
01:49 25.09.2021 (обновлено: 11:59 25.09.2021)
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса
New York Times: причиной смерти актера Майкла Уильямса стала передозировка наркотиками