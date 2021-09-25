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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210925/prichina-1751732703.html
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса - РИА Новости, 25.09.2021
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса
Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, известного по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", стала передозировка наркотиками,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:49
2021-09-25T11:59
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, известного по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", стала передозировка наркотиками, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление бюро судмедэкспертизы Нью-Йорка.Шестого сентября тело 54-летнего актера было найдено в гостиной пентхауса в Нью-Йорке. В полиции тогда заявили, что смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.Согласно заявлению бюро судмедэкспертизы, смерть Уильямса наступила в результате передозировки фентанила, кокаина и героина.Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилера Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".
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нью-йорк (город), новости культуры
01:49 25.09.2021 (обновлено: 11:59 25.09.2021)
 
Стала известна причина смерти американского актера Майкла Уильямса

New York Times: причиной смерти актера Майкла Уильямса стала передозировка наркотиками

© AP Photo / Tony DejakСотрудники американской полиции у входа в медицинский центр
Сотрудники американской полиции у входа в медицинский центр - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Tony Dejak
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, известного по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", стала передозировка наркотиками, сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление бюро судмедэкспертизы Нью-Йорка.
Шестого сентября тело 54-летнего актера было найдено в гостиной пентхауса в Нью-Йорке. В полиции тогда заявили, что смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.
Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 09:39Культура
Умер американский актер Майкл Уильямс
Согласно заявлению бюро судмедэкспертизы, смерть Уильямса наступила в результате передозировки фентанила, кокаина и героина.
Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилера Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".
 
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