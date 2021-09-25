https://ria.ru/20210925/pravo-1751732185.html

Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права

Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права - РИА Новости, 25.09.2021

Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T01:29

2021-09-25T01:29

2021-09-25T01:30

в мире

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генеральная ассамблея оон

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации.Текст выступления премьера распространила его пресс-служба.Турция в 1995 году во время ратификации в Греции Конвенции ООН по морскому праву заявила, что если Греция в соответствии с этой конвенцией расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, то это будет нарушением суверенитета Турции и станет поводом для объявления войны - casus belli."Споры, касающиеся разграничения морских пространств, независимо от их сложности и длительности, могут быть разрешены при условии, что мы договоримся о едином своде правил. И единственный доступный свод правил - это международное морское право", - сказал Мицотакис.По его словам, Греция всегда поддерживала необходимость открытых каналов связи и сотрудничества между двумя соседними странами.Весной 2020 года отношения Греции и Турции обострились после того, как десятки тысяч беженцев пытались прорваться через сухопутную границу между двумя странами. Летом 2020 года Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность, 12 августа произошел инцидент - греческий фрегат Limnos (F-451) и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) "соприкоснулись" во время маневрирования в Восточном Средиземноморье. Стороны постарались избежать огласки инцидента, но о нем стало известно. Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил инцидент. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2021 года сообщил, что Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.Мицотакис заявил, что Греция и Турция могут многое сделать вместе.Мицотакис заявил, что жизнеспособное решения кипрской проблемы может быть найдено только на основе резолюций СБ ООН, которые призывают к взаимоприемлемому урегулированию на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством."Любые разговоры о решении путем создания двух государств просто недопустимы", - заявил премьер Греции.

https://ria.ru/20210801/gretsiya-1743883341.html

https://ria.ru/20210415/perepalka-1728489054.html

https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587732551.html

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в мире, оон, турция, греция, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, кириакос мицотакис