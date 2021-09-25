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Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права
Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права - РИА Новости, 25.09.2021
Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:29
2021-09-25T01:30
в мире
оон
турция
греция
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации.Текст выступления премьера распространила его пресс-служба.Турция в 1995 году во время ратификации в Греции Конвенции ООН по морскому праву заявила, что если Греция в соответствии с этой конвенцией расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, то это будет нарушением суверенитета Турции и станет поводом для объявления войны - casus belli."Споры, касающиеся разграничения морских пространств, независимо от их сложности и длительности, могут быть разрешены при условии, что мы договоримся о едином своде правил. И единственный доступный свод правил - это международное морское право", - сказал Мицотакис.По его словам, Греция всегда поддерживала необходимость открытых каналов связи и сотрудничества между двумя соседними странами.Весной 2020 года отношения Греции и Турции обострились после того, как десятки тысяч беженцев пытались прорваться через сухопутную границу между двумя странами. Летом 2020 года Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность, 12 августа произошел инцидент - греческий фрегат Limnos (F-451) и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) "соприкоснулись" во время маневрирования в Восточном Средиземноморье. Стороны постарались избежать огласки инцидента, но о нем стало известно. Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил инцидент. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2021 года сообщил, что Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.Мицотакис заявил, что Греция и Турция могут многое сделать вместе.Мицотакис заявил, что жизнеспособное решения кипрской проблемы может быть найдено только на основе резолюций СБ ООН, которые призывают к взаимоприемлемому урегулированию на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством."Любые разговоры о решении путем создания двух государств просто недопустимы", - заявил премьер Греции.
https://ria.ru/20210801/gretsiya-1743883341.html
https://ria.ru/20210415/perepalka-1728489054.html
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в мире, оон, турция, греция, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, кириакос мицотакис
01:29 25.09.2021 (обновлено: 01:30 25.09.2021)
 
Премьер Греции обвинил Турцию в нарушении международного права

Премьер Греции Мицотакис с трибуны ООН обвинил Турцию в нарушении международного права

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации.
Текст выступления премьера распространила его пресс-служба.
"Между Грецией и нашим ближайшим соседом Турцией существуют разные точки зрения. Греция всегда была привержена нормам и принципам международного права и остается твердым сторонником того, что все споры должны разрешаться мирным путем, всегда в соответствии с Уставом ООН. Именно Устав ООН запрещает применение силы или угрозу силой. Однако с 1995 года Греция сталкивается с формальной, регулярно возобновляемой и явно незаконной и неприемлемой угрозой применения силы со стороны Турции, известной как casus belli",- заявил Мицотакис.
Турция в 1995 году во время ратификации в Греции Конвенции ООН по морскому праву заявила, что если Греция в соответствии с этой конвенцией расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, то это будет нарушением суверенитета Турции и станет поводом для объявления войны - casus belli.
"Споры, касающиеся разграничения морских пространств, независимо от их сложности и длительности, могут быть разрешены при условии, что мы договоримся о едином своде правил. И единственный доступный свод правил - это международное морское право", - сказал Мицотакис.
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По его словам, Греция всегда поддерживала необходимость открытых каналов связи и сотрудничества между двумя соседними странами.
"То, что произошло в прошлом году, когда Анкара без надобности и без провокаций подняла напряженность, угрожая конфронтацией между двумя союзниками по НАТО, не должно повториться. Турция должна понимать, что ее агрессивная позиция в этом отношении подрывает перспективы взаимовыгодных отношений и ставит под угрозу региональную безопасность и стабильность. Более того, это значительно усложняет отношения Турции с Европой", - сказал премьер Греции.
Весной 2020 года отношения Греции и Турции обострились после того, как десятки тысяч беженцев пытались прорваться через сухопутную границу между двумя странами. Летом 2020 года Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность, 12 августа произошел инцидент - греческий фрегат Limnos (F-451) и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) "соприкоснулись" во время маневрирования в Восточном Средиземноморье. Стороны постарались избежать огласки инцидента, но о нем стало известно. Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил инцидент. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2021 года сообщил, что Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.
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Мицотакис заявил, что Греция и Турция могут многое сделать вместе.
"Я менее оптимистичен в вопросе Кипра. Достойно сожаления, что Турция продолжает игнорировать ряд резолюций ООН, в том числе 541 и 550, и настаивает на милитаризации острова. Она продолжает незаконно нарушать морские зоны и воздушное пространство Кипра и нарушает резолюции ООН по закрытому району Вароши", - сказал он.
Мицотакис заявил, что жизнеспособное решения кипрской проблемы может быть найдено только на основе резолюций СБ ООН, которые призывают к взаимоприемлемому урегулированию на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством.
"Любые разговоры о решении путем создания двух государств просто недопустимы", - заявил премьер Греции.
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