https://ria.ru/20210925/potok-1751827416.html

Сертификация "Северного потока — 2" понизит цены на газ, заявила эксперт

Сертификация "Северного потока — 2" понизит цены на газ, заявила эксперт - РИА Новости, 25.09.2021

Сертификация "Северного потока — 2" понизит цены на газ, заявила эксперт

Цены на газ в Европе поднимаются не столько по вине России, сколько по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников, РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T23:20

2021-09-25T23:20

2021-09-25T23:20

экономика

сша

германия

высшая школа экономики (вшэ)

газпром

pgnig

северный поток — 2

татьяна романова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Цены на газ в Европе поднимаются не столько по вине России, сколько по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников, а скорейшая сертификация "Северного потока 2" могла бы понизить эти цены, рассказала РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова.Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленых" Анналена Бербок заявила о намерении помешать поставкам газа по "Северному потоку 2" в случае участия в новом правительстве Германии накануне выборов, которые пройдут в воскресенье. Бербок не раз высказывалась против реализации проекта и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Она также выступала с заявлением о том, что Россия "хочет повысить политическое давление, чтобы скорее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и пустить трубопровод в эксплуатацию"."Цены на газ поднимаются не столько по вине России, сколько по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников. Россия с формальной точки зрения выполняет все обязательства минимальные, которые она должна выполнять. Да, конечно, Россия теоретически могла бы поставлять больше природного газа, но этого не делает. Если и винить Россию, то в том, что она не делает больше, чем должна, чем могла бы делать в рамках своих договоров. Все обязательные положения своих договоров Россия выполняет", - пояснила эксперт.Она отметила, что запуск "Северного потока 2" мог бы снизить цены на газ, но этому мешает длительный процесс сертификации."Сертификацию должны провести коммерческие игроки, они несут ответственность за то, что газопровод построен нормально и будет функционировать. А сертификация - это такая деятельность, которая находится под американскими санкциями, не каждая компания пойдет на это. Мы не ожидаем, что сертификация закончится в ближайший месяц, хотя цены на газ действительно велики и открытие "Северного потока 2" могло бы их немного сбросить. Но за день этот вопрос не решить, требуется серьезная проверка. Потом эти данные попадут к немецкому регулятору, он выдаст разрешение на работу газопровода. Электоральный цикл может ускорить процесс, но несущественно. О разнице в несколько недель можно говорить: процесс может затянутся на несколько месяцев, может сократиться, но вряд ли четыре месяца превратятся в неделю, это технически невозможно", - добавила Романова.По ее словам, исход завтрашних выборов в бундестаг не повлияет критически на эту ситуацию и на отношения Германии с Россией."Даже если партия "Зеленых", которая наиболее критически к проекту настроена, войдет в коалицию, то как младший партнер, а не как лидер коалиции. Позиция Бербок - это позиция одного лица, а есть позиция системная, есть немецкие интересы. Партнерство с Россией не столь однозначно, как было 10 лет назад, по этому поводу есть дебаты, но вариативность не будет большой. Вряд ли можно ожидать, что после выборов все сотрудничество закончится. Да, может, не будут так же способствовать, может, будут в меньшей степени углубляться отношения", - подчеркнула эксперт.Она добавила, что в краткосрочной перспективе, до 2030 года, создается возможность для дополнительного сотрудничества Германии с Россией или другим поставщиком природного газа, но после 2030 года возможности для России снизятся. Однако "Северный поток 2" можно было бы приспособить и для транспортировки водорода."По нему нельзя полностью транспортировать водород, но часть водорода подмешивать можно. Но по этому поводу тоже много вопросов. В идеале в ЕС хотели бы полностью отказаться от природного газа, а получать водород из возобновляемых источников энергии, но все понимают, что в ближайшее время это невозможно, нужно транзитное топливо - природный газ. Но чем больше мы используем его, тем больше откладываем переход на зеленые источники энергии, поэтому многие экологические партии и говорят, что не надо полагаться на него, а развивать сразу возобновляемые источники", - пояснила Романова."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751709628.html

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751673094.html

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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