В Польше раскрыли план по превращению "Северного потока — 2" в руины
BiznesAlert раскрыл план по превращению "Северного потока — 2" в инвестиционную руину
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Противники "Северного потока — 2" еще способны навредить участникам проекта, хотя газопровод уже достроен. Об этом в статье для польского портала BiznesAlert пишет журналист Войчех Якубик.
По его словам, Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает. Журналист отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу "Северного потока — 2" в Еврокомиссии и европейских судах.
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Другим "триумфом" Польши Якубик назвал вердикт Суда ЕС, который постановил распространить принцип энергетической солидарности на сухопутное продолжение "Северного потока — 1" в Германии. Согласно этому положению, газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов. Варшава, в свою очередь, может использовать его при претензиях к "Северному потоку — 2", поскольку считает его угрозой энергетической безопасности.
Еще одной мерой давления, по мнению журналиста, могут стать действующие и новые санкции США: они нацелены на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого начать работу невозможно. К тому же Вашингтон может ввести новые санкции: например, персональные — против 35 российских официальных лиц, включая глав "Роснефти" и "Газпрома".
Автор статьи также процитировал депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что "Северный поток — 2" может стать "инвестиционной руиной", поскольку его вводу в эксплуатацию все же может воспрепятствовать Еврокомиссия. Такой вариант событий реален, а если работу газопровода удастся вписать в европейские нормы, он будет не так опасен для Польши и Евросоюза в целом, но останется "экзистенциальной угрозой" для Украины, подытожил журналист.
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"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германиюмощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, из-под действия которой не вывели "Северный поток — 2". Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы проект получил миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
На прошлой неделе Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза. По закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца, чтобы подготовить проект постановления по заявке. Затем его должны передать в Европейскую комиссию для комментариев.
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